"Aufräumen, aufbauen": So reagiert der Unternehmer nach dem Großbrand in Wiedergeltingen

Bei einem Großbrand in Wiedergeltingen ist ein enormer Schaden entstanden.

Plus Ein verheerendes Feuer in der Ortsmitte von Wiedergeltingen hat große Teile eines Betriebs vernichtet. Wie sich nun zeigt, stellt das auch die Gemeinde vor Probleme.

Von Kathrin Elsner, Kathrin Elsner, Markus Heinrich

Mit einem Schock endete der 1. Dezember für eine Unternehmerfamilie aus Wiedergeltingen. Ein Großfeuer vernichtete große Teile des Betriebs. Die Polizei spricht von einem Schaden, der mindestens 750.000 Euro betragen werde. Der Firmeninhaber konnte am Nachmittag nur mutmaßen, wie es jetzt weitergehen wird. Der Großbrand mitten im Ort hat auch akute Auswirkungen auf den Winterdienst in Wiedergeltingen, wie sich zeigt, denn auch die Hälfte der Winterdienstfahrzeuge ist verbrannt.

Am Freitagmorgen hat in Wiedergeltingen im Unterallgäu die Garagenhalle eines Betriebs in Wiedergeltingen gebrannt. Dabei wurde nach Angaben der Polizei auch ein Mitarbeiter leicht verletzt. Der Schaden ist enorm. "Die Betriebsgebäude sind alle weg", sagt der Firmeninhaber der Firma Doll, Winfried Doll, mit bedrückter Stimme. Aber von seinen Beschäftigten sei zumindest keiner verletzt, sagt er zu der Meldung der Polizei.

