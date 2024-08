Brummifahrer übersieht überholendes Auto auf der A96: Unfall

Schnell und offenbar richtig hat ein 30-jähriger Autofahrer reagiert und so möglicherweise schlimmere Folgen verhindert. Laut Polizei war am Mittwochmittag ein 28-jähriger Kraftfahrer mit seinem Sattelzug auf der A96 in Richtung München unterwegs und wollte kurz vor der Anschlussstelle Buchloe-West ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen. Dazu wechselte er auf die Überholspur, übersah aber einen von hinten mit hoher Geschwindigkeit überholenden Pkw. Der 30-jährige Autofahrer konnte noch nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, touchierte dabei mit dem linken Vorderreifen den erhöhten Randstein im Bereich der Mittelbebauung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Durch den Aufprall wurde an am Auto der komplette Vorderreifen samt Felge und die Radaufhängung zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Autobahnpolizei Memmingen leitete gegen den Sattelzugführer ein Bußgeldverfahren ein. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, entrichtete er für die zu erwartende Geldbuße samt Gebühren eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Eurobereich (mz)

