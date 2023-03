Bühne frei für den Osterhasen in Wiedergeltingen

Am Samstag, 1. April, eröffnet Siegfried Unsin wieder sein Osterspektakel auf dem Wiedergeltinger Dorfplatz. Ein nettes Ausflugsziel für kleine und große Osterhasen-Fans.

„Osterhas, bring mir was“. Ein oft geäußerter Kinderwunsch, der am Wochenende am Dorfplatz in Wiedergeltingen in Erfüllung geht. Seit Tagen sind Siegfried Unsin und seine Helfer aus dem Dorf damit beschäftigt, ihren aus Styropor erschaffenen und bunt bemalten Langohren an fünf Stationen einen großen Auftritt zu verschaffen. Mit viel österlichem Szenario will man die kleinen und großen Besucher aus Nah und Fern auf das Frühlingsfest einstimmen.

Tag der offenen Tür in der Wiedergeltinger Hasenschule

Ob Juwelier Unsin allerdings an die Existenz des Eier legenden Osterhasen glaubt, ist nicht bekannt. Dass er aber ein Faible für Meister Lampe & Co hat, ist längst kein Geheimnis mehr. So heißt es am Samstag, 1. April, - und das ist kein Scherz - wieder „Bühne frei“ für das große Osterspektakel. Wie gewohnt, können dann die Kinder wieder ein Zimmer mit Balkon im begehbaren „Hotel Hasenglück“ beziehen. Unsin hat das Gebäude aus Brettern und Balken eines abbruchreifen Bauernhofes zusammengezimmert und es stilgerecht mit roten Ziegeln bedeckt. Zudem ist der Nachwuchs zu einem „Tag der offenen Tür“ in die Hasenschule eingeladen. Dort absolvieren kleine Hasen ein Praktikum im Eierlegen. Ein paar Schritte weiter lernen Küken in ihrer Schule im Musikunterricht das Singen.

Sogar langohrige Gäste aus Übersee werden beim Oster-Spektakel in Wiedergeltingen erwartet

Der Veranstalter sorgt auch in diesem Jahr wieder für einige Überraschungen. So können die Kinder durch einen fünf Meter langen, mit Tannengrün bewachsenen Tunnel mit Seitenausstieg kriechen, an dessen Ende sie ein großes Osternest erwartet. Erwartet wird auch eine Gastfamilie aus Amerika, die mit eigenem Boot über den großen Teich nach Wiedergeltingen kommt, originale Zuckereier aus ihrer Heimat mit an Bord hat und beim festlich geschmückten Osterbrunnen von der örtlichen Blaskapelle mit flotten Klängen begrüßt wird. Schließlich mischt sich auch ein lebensgroßer Osterhase unter die Besucher und verteilt an die Kleinen süßes Naschwerk.

