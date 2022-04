Die Hasen in Wiedergeltingen treiben es ganz schön bunt

Viel Lob für die österlichen Installationen von Siegfried Unsin in der Wiedergeltinger Ortsmitte.

Hasen, Enten, Eier und Küken wohin man auch schaute. Wer mehr Spaß an den österlichen Installationen von Siegfried Unsin hatte – die Eltern oder die Kinder – war nicht auszumachen. Was man aber den vielen Besuchern aus nah und fern ansah, die sich mit Bürgermeister Norbert Führer am Dorfplatz eingefunden hatten, um den Hasenkindern und ihren langohrigen Lehrern Gesellschaft zu leisten, war die Freude über ein märchenhaftes Event nach zwei Corona-Jahren und etlichen Lockdowns.

Bildergalerie

45 Bilder So bunt ist das lustige Osterdorf in Wiedergeltingen Foto: Franz Issing

Punkt 10 Uhr bimmelte am Palmsonntag die Glocke in der Osterhasenschule bei der Kirche und lud Jung und Alt zu einem Besuch mit Präsenzunterricht ein. Und während die Hasenkinder die Schulbank drückten und fleißig lernten, wie Eierlegen geht, sorgte die Musikkapelle Wiedergeltingen am festlich geschmückten Dorfbrunnen mit flotten Klängen für gute Unterhaltung. „Wohl ist die Welt so groß und weit und voller Sonnenschein“ intonierten die Bläser und lockten damit auch wärmende Sonnenstrahlen und einen neugierigen Storch aus seinem Nest hervor, der aus der Luft das Treiben in Wiedergeltingens „guter Stube“ beobachtete.

Ganz im Sinne des Erfinders stürmten die Kinder das aus Brettern und Balken von einem abbruchreifen Bauernhof in Hofstetten bei Landsberg gezimmertes und begehbares „Haus Hasenglück“.

Ein Hingucker sind die österlichen Installationen, die in der Ortsmitte von Wiedergeltingen Jung und Alt begeistern. Foto: : Franz Issing

Da hielt es auch Thomas Schmid nicht mehr in seinem Kleinbus. Flugs schlüpfte er in das Fell von Meister Lampe, mischte sich unter die Kinderschar und verteilte aus einem großen Korb kleine süße Geschenke. Da steckten auch die gelben Entchen im Dorfbrunnen, wie im Kinderlied „das Köpfchen in das Wasser und das Schwänzchen in die Höh“.

Lesen Sie dazu auch

Derweil sonnte sich Siegfried Unsin im Lob der Besucherinnen und Besucher. „Total nett, mit viel Liebe zum Detail gemacht und echtes High-Light für Kinder“ lobten Sarah und Florian Weitzke aus Wiedergeltingen das österliche Szenario. Und auch Vizebürgermeister Bernd Stapfner sah darin eine farbenfrohe Bereicherung des Ortsbildes. Von einer „echten Attraktion“ nach langer Pandemie-Zeit“ schwärmte Petra Depner aus Jengen. Tanja Seitz gab ihr voll Recht. „Endlich wieder mal was los im Dorf,“ freute sie sich.

Das Lob für Goldschmied Unsin und seine langohrigen Freunde wollte kein Ende nehmen. „Ganz entzückend, ich bin restlos begeistert“, äußerte sich Kornelia Brütsch aus Türkheim. Sie gratulierte ihm überschwänglich und nannte den Umzug des Osterhofes von Bad Wörishofen nach Wiedergeltingen „die beste Idee der Welt“. Auch Lilly und Johanna Kocher aus Pfaffenhausen und ihre Oma schlossen Bekanntschaft mit den lustigen Hopplern.

Doch damit nicht genug der Gastspiele langohriger Gesellen und Wasser tretenden Enten. Auch eine Kükenschule im Ritterhof hielt die Besucher auf Trab. Angesichts der zahlreichen Aktionen von Hasen und Enten rätselten viele Besucher am Ende: „Ob Siegfried Unsin wohl an den Osterhasen glaubt?“ Dass er allerdings ein Faible für Meister Lampe & Co hat, ist längst kein Geheimnis mehr.