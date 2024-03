Wiedergeltingen

vor 31 Min.

"Ich bin entsetzt": Schon wieder ein Großbrand in Wiedergeltingen

Plus Wieder sorgt ein Großbrand für Aufregung: Die Halle eines Recycling-Unternehmens brennt bis auf die Grundmauern nieder. Ein glücklicher Zufall verhindert Schlimmeres.

Von Alf Geiger

In Wiedergeltingen liegt immer noch Brandgeruch in der Luft. Das werde voraussichtlich die nächsten Tage noch andauern, teilt der Immissionsschutz am Landratsamt Unterallgäu mit. Eine Gesundheitsgefahr bestehe aber nicht. Wiedergeltingens Bürgermeister Norbert Führer ist auch am Donnerstagmorgen noch sichtlich geschockt: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate wurde seine Gemeinde von einem Großbrand heimgesucht.

Anfang Dezember brannte die Garagenhalle der Firma Doll aus, der Schaden wurde auf rund 750.000 Euro geschätzt. Damals war ein technischer Defekt die Brandursache.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen