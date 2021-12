Mord in Wiedergeltingen: Die Tatwaffe bleibt verschwunden

Plus Angeklagter berichtet vor dem Landgericht von Folter im Kosovo. Nach der Prozesspause haben Sachverständige das Wort.

Trotz intensiver Nachforschungen bleiben einige Details der Mordnacht von Wiedergeltingen im Dunkeln. So erklärte der leitende Kripobeamte, dass man das Tatmesser nicht gefunden habe. Dabei wurde der Weg des vermeintlichen Täters, der 52-jährige Faik B., nach der Tat von Wiedergeltingen nach Buchloe von zahlreichen Polizeibeamten verfolgt. Dabei kamen auch Spezialhunde zum Einsatz.