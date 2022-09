Wiedergeltingens Feuerwehrauto wird teurer – und der Friedhof auch

Plus In Wiedergeltingen erlebt der Gemeinderat einige unliebsame Überraschungen. Beim Friedhof geht es auch um die Aufhebung der Sargpflicht.

Eine unliebsame Überraschung erlebte die Gemeinde Wiedergeltingen nach Worten von Bürgermeister Norbert Führer bei der Prüfung der Angebote für das neue Feuerwehrlöschfahrzeug LF10. Die Gemeinde werde tiefer als gedacht in die Tasche greifen müssen. Und auch die Bürger werden bei Todesfällen stärker belastet, denn die Gebührensatzung wird, wie es schon heißt, angepasst.