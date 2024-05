Feste, Flohmarkt und Konzerte: Tipps für das Wochenende

Dank des Feiertags steht vielen ein verlängertes Wochenende bevor. Im Unterallgäu gibt es viele Veranstaltungen für Familien, Musik- und Sportbegeisterte.

Das Schöne am Mai sind nicht zuletzt die vielen Feiertage. Am kommenden Wochenende steht vielen wieder eine verlängerte Pause bevor. Dabei kommt keine Langeweile auf: Denn vom 9. bis 12. Mai sind wieder viele Veranstaltungen in Mindelheim, Bad Wörishofen und dem gesamten Unterallgäu geboten.

Wochenende: Feste und Konzerte im Unterallgäu

In Mindelheim findet am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr Im Eichet der Helfensteiner Tag vom Fähnlein Helfenstein statt. Ein historisches Fest für die ganze Familie. Feldmesse um 10.30 Uhr.

findet am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr Im Eichet der Helfensteiner Tag vom Fähnlein Helfenstein statt. Ein historisches Fest für die ganze Familie. Feldmesse um 10.30 Uhr. In Pfaffenhausen am Moosweiher findet am Donnerstag um 11.30 Uhr ein Fischerfest statt. Mit Steckerlfisch, Fischküchle sowie geräucherte Forellen und Steaks, nachmittags Kaffee und Kuchen. Musik von der Musikkapelle Pfaffenhausen .

am Moosweiher findet am Donnerstag um 11.30 Uhr ein statt. Mit Steckerlfisch, Fischküchle sowie geräucherte Forellen und Steaks, nachmittags Kaffee und Kuchen. Musik von der Musikkapelle . Im Dorfgemeinschaftshaus in Dirlewang findet am Samstag um 20 Uhr die Sängersause des Männerchors Dirlewang statt. Gastchor ist das Ensemble TONikum.

findet am Samstag um 20 Uhr die Sängersause des Männerchors Dirlewang statt. Gastchor ist das Ensemble TONikum. Das Pfingstkonzert des Blasorchesters Kirchheim e. V.findet am Freitag um 20 Uhr in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule Kirchheim statt.



e. V.findet am Freitag um 20 Uhr in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule statt. Am Samstag um 20 Uhr findet im Adlersaal Markt Wald das Jahreskonzert des Musikvereins statt. Dirigent ist Manfred Heiß.



das Jahreskonzert des Musikvereins statt. Dirigent ist Manfred Heiß. In St. Stephan in Mindelheim wird am Sonntag um 17 Uhr die „Neue Schwäbische Sinfonie“ gespielt.

in wird am Sonntag um 17 Uhr die „Neue Schwäbische Sinfonie“ gespielt. In Tussenhausen in St. Silvester am Sonntag um 17 Uhr das Konzert "30 Jahre Revival-Chor (ehem. Jugendchor)" statt. Eintritt frei - Spenden erbeten.

Sängersause im Dorfgemeinschaftshause Für gute Unterhaltung und eine kurzweilige Zeit sorgten die Sänger mit ihrem Chorgesang im Dirlewanger Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Sabine Adelwarth

Tipps: Freizeitsport am Wochenende

Bei guter Witterung findet am Donnerstag um 13.30 Uhr am Bouleplatz im Kurgarten in Bad Wörishofen Boulespiel mit Betreuung statt.

Boulespiel mit Betreuung statt. Am Rathaus in Bad Wörishofen startet am Freitag um 14 Uhr eine Radtour mit eigenem Fahrrad , E-Bike empfohlen.

startet am Freitag um 14 Uhr eine Radtour mit eigenem , E-Bike empfohlen. An der Tennisanlage in Kirchdorf in Bad Wörishofen findet am Samstag von 11 bis 17 Uhr ein Tennis-Schnuppertag mit Grillfest für Jung und Alt statt, jedoch nur bei guter Witterung.

in findet am Samstag von 11 bis 17 Uhr ein Tennis-Schnuppertag mit Grillfest für Jung und Alt statt, jedoch nur bei guter Witterung. Am Sportpaltz in Dirlewang findet am Donnerstag um 10 Uhr das Josef-Böck-Gedächtnis-Pokalturnier statt, Jugendturniertag für Bambini, F1-, F2-, E1- und E2-Mannschaften.

Veranstaltungen am Wochenende: Führungen und Märkte

Um 19.30 gibt es am Freitag in Mindelheim eine besondere Führung: „Dämmrig war’s“ - Stadtführerin erzählt aus ihrem Leben, als es nachts in der Stadt noch dunkel war, die Pest wütete und sie so manche Plage auf sich nehmen musste. Anmeldung und Information unter 08261/9915160 oder touristinfo@mindelheim.de.

eine besondere Führung: „Dämmrig war’s“ - Stadtführerin erzählt aus ihrem Leben, als es nachts in der Stadt noch dunkel war, die Pest wütete und sie so manche Plage auf sich nehmen musste. Anmeldung und Information unter 08261/9915160 oder touristinfo@mindelheim.de. In der Kulturfabrik auf der Insel in Mindelheim findet am Samstag von 11 bis 18 Uhr der Spätaufsteher-Flohmarkt statt.

Einen weiteren Flohmarkt gibt es auf der Schwabenwiese in Mindelheim . Er findet am Samstag von 7 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr statt.

gibt es auf der Schwabenwiese in . Er findet am Samstag von 7 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr statt. Am Theaterplatz in Mindelheim werden am Samstag umd 9.30 Uhr, „herrenlose“ Fundräder versteigert. Veranstalter: Velo-Club.

Anlässlich des Weltladentages veranstaltet der FAIR- Weltladen in Bad Wörishofen am Samstag von 10 bis 13 Uhr die Aktion „Wie schmeckt Ungerechtigkeit“.

Wochenende: Vorträge und Treffen