Zaisertshofen

09:55 Uhr

Lobeshymnen zum Abschied von Organistin Christa Kohler

Über 50 Jahre war Christa Kohler (Mitte) Organistin in Zaisertshofen. Zum Abschied gab es Geschenke und viel Lob. Es dankten (von links): Pfarrer Richard Dick, die Pfarrgemeinderats-Vorsitzende Evelyn Hochwind, Kirchenpfleger Reinhard Simon und Egon Bertel vom Kirchenchor.

Plus Christa Kohler war in Zaisertshofen über 50 Jahre lang der „Engel an der Orgel“.

Von Josef Hölzle

Vor drei Jahren feierte die Kirchengemeinde St. Silvester in Zaisertshofen das 50-jährige Organisten-Jubiläum von Christa Kohler. Dabei wurden deren großen Verdienste um die Kirchenmusik sowie die Förderung der musikalischen Kinder- und Jugendausbildung besonders gewürdigt. Nun hat sich Christa Kohler aus Altersgründen entschlossen, nach 53 langen Jahren und unter zehn verschiedenen Pfarrherren, den Organisten-Dienst in der Pfarrgemeinde zu beenden. Bei einem Gottesdienst wurde Kohler feierlich und mit viel Lob und Dank in den Ruhestand verabschiedet. Dabei würdigte Pfarrer Richard Dick neben ihrem hohen musikalischen Können auch ihr ausgeprägtes Geschick bei der Liedauswahl zu den Gottesdiensten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen