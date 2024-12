Schulwegunfall mit drei Kindern in Immelstetten

Am Ortseingang von Immelstetten bei Markt Wald hat sich am Mittwochvormittag ein Schulwegunfall ereignet. Zwei Fahrzeuge erlitten dabei Totalschäden, unter den Passagieren waren drei Kinder.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 74-jähriger Mann, von Eppishausen kommend, über Immelstetten nach Markt Wald fahren. Er war Fahrer eines kleinen Personentransporters mit drei Kindern an Bord. Der 74-Jährige habe beim Rechtsabbiegen in die Dorfstraße die Vorfahrt nicht beachtet, so die Polizei. Der Transporter stieß mit einem Auto zusammen.

An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden

Die Kinder blieben unverletzt, während beide Autofahrer nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten alle Beteiligten zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Fahrzeuge erlitten Totalschäden und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit etwa 30.000 Euro beziffert. Den 74-Jährigen erwarte nun eine Anzeige wegen einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (mz)