17 Millionen unnötige Plastikflaschen im Kreis Neu-Ulm

Die Gewerkschaft NGG kritisiert dsa Pfand-Chaos und rechnet aus, wie die Umweltbilanz im Landkreis Neu-Ulm verbessert werden könnte.

Pfand-Berge aus Plastik: Im Landkreis Neu-Ulm könnten pro Jahr rund 17 Millionen Einwegflaschen allein bei Mineralwasser und Erfrischungsgetränken eingespart werden – wenn Hersteller und Handel konsequent die gesetzliche Mehrwegquote einhielten. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in einer Mitteilung hin.

Die Gewerkschaft, die Beschäftigte in der Gastronomie und in lebensmittelproduzierten Betrieben vertritt, geht bei ihrer Berechnung von einem statistischen Pro-Kopf-Verbrauch von jährlich rund 148 Litern Mineralwasser und 116 Litern Erfrischungsgetränken aus. Hier lag der Anteil wiederbefüllbarer Mehrwegflaschen nach Angaben des Umweltbundesamts zuletzt bei lediglich 33 Prozent. Gesetzlich vorgeschrieben ist seit diesem Jahr jedoch eine Mehrwegquote von 70 Prozent. Für die Differenz von 37 Prozent ergäbe sich, ausgehend von einer durchschnittlichen Flaschengröße von einem Liter, im Kreis Neu-Ulm eine Plastik-Ersparnis von 17 Millionen Flaschen.

Landkreis Neu-Ulm: Wasserflaschen könnten Plastikflaschen ersetzen

„Einwegflaschen drücken massiv auf die heimische Umweltbilanz. Denn die Plastikflaschen, auf die es 25 Cent Pfand gibt, werden nach nur einer Benutzung zerschreddert und aufwendig recycelt“, sagt Tim Lubecki, Geschäftsführer der NGG Schwaben. Dagegen ersetze eine 0,7-Liter-Wasserflasche aus Glas bei der Ökobilanz 37 PET-ein-Liter-Flaschen. Zu diesem Schluss kommt die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Das Mehrwegsystem sei dabei nicht nur in puncto Umweltschutz wichtig, so Lubecki. „Wenn Flaschen aus Glas oder robustem Plastik gesammelt, gereinigt und befüllt werden, dann sichert das auch Arbeitsplätze in der Getränkebranche. Sie beschäftigt mehr als 20000 Menschen in Bayern.“

Mehrweg sei dabei auch ein entscheidender Beitrag gegen das „Pfand-Chaos“ im Super- oder Getränkemarkt, so die NGG. „Verbraucher klagen darüber, dass sie ihr Leergut häufig nur noch dort loswerden, wo sie es gekauft haben. Die beste Strategie dagegen sind die Standard-Mehrwegflaschen wie etwa die in Bayern verbreitete Euroflasche beim Bier. Sie werden regional gesammelt und wiederbefüllt – ohne dabei weite Transportwege zurückzulegen“, erklärt Lubecki.

Kampf gegen Plastikmüll in Ulm und Neu-Ulm

Die NGG ruft die Getränkehersteller und den Handel dazu auf, den „Einweg-Trend auf Kosten von Umwelt und Jobs“ zu beenden. Auch die Politik dürfe nicht länger tatenlos dabei zusehen, wie Mehrwegflaschen vom Markt gedrängt würden, betont Lubecki. Das Thema gehöre bei der Bundesregierung oben auf die Agenda. „Umweltministerin Svenja Schulze sollte rasch einen Mehrweg-Gipfel einberufen – und sich dafür einsetzen, dass ein Verstoß gegen die Quote Konsequenzen hat.“ Hersteller, die die Mehrwegquote von 70 Prozent nicht einhalten, müssen bislang mit keinerlei Sanktionen rechnen, kritisiert die NGG.

Mit ihrem Appell gegen Plastikmüll steht die NGG nicht alleine. In diesem Jahr hat die Umweltschutz-Organisation Greenpeace bei Geschäftsleuten in den Innenstädten von Ulm und Neu-Ulm dafür geworben, auf Plastiktüten zu verzichten. Bei Händlern, die sich an der Aktion beteiligen, brachten Greenpeace-Aktivisten entsprechende Sticker an. Diese sollen Kunden zeigen, wo auf Tüten und damit auf Müll verzichtet wird. Auch die wiederverwendbaren Recup-Kaffeebecher, die im Landkreis Neu-Ulm und in Ulm gegen ein Pfand ausgegeben werden, sind ein Ansatz gegen unnötigen Abfall. (az/mase)

