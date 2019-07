07:12 Uhr

17 Tonnen Stroh in Flammen: A7 komplett gesperrt

Auf der A7 zwischen Nersingen und dem Dreieck Hittistetten ist am Donnerstagabend ein Lkw in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren waren vor Ort. Die A7 war lange gesperrt.

Ein Lastwagen mit Anhänger, der mit 17 Tonnen Stroh beladen war, hat am Donnerstagabend auf der Autobahn A7 Feuer gefangen. Mehrere Feuerwehren waren am Abend mit dem Löscheinsatz beschäftigt. Zwischen Nersingen und dem Dreieck Hittistetten musste in Fahrtrichtung Süden angesichts der Lösch- und Aufräumarbeiten die Autobahn gesperrt werden.

Gegen 20.30 Uhr hatten weitere Verkehrsteilnehmer den 45-jährigen Fahrer des Lkw-Gespanns darauf aufmerksam gemacht, dass etwas an seinem Anhänger nicht in Ordnung sei. Als er in den Rückspiegel blickte, sah er, dass seine Ladung in Brand geraten war. Er hielt sofort auf dem Seitenstreifen an und versuchte, den Brand zu löschen, was ihm jedoch aufgrund der raschen Brandentwicklung nicht gelang.

Brennender LKW: Autobahn Richtung Füssen für Stunden gesperrt

Durch die Feuerwehren Neu-Ulm, Nersingen, Pfuhl und Burlafingen konnte das brennende Stroh, welches sich immer wieder entfachte, letztlich abgelöscht werden. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Zur Unterstützung waren auch die Wehren aus Senden und den Stadtteilen Aufheim und Witzighausen sowie aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang im Einsatz.

Während der Löscharbeiten sowie der aufwendigen Bergung musste die Autobahn in Richtung Füssen für mehrere Stunden bis kurz nach 3.30 Uhr komplett gesperrt werden, also rund sieben Stunden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Nersingen abgeleitet, im Stau stehende Autofahrer durften unter Aufsicht der Polizei wenden und in Nersingen von der Autobahn abfahren. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstanden ist, beläuft sich nach Schätzungen der Einsatzkräfte auf ungefähr 30.000 Euro. (wis)

