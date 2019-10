11:30 Uhr

23-Jähriger am Hauptbahnhof Ulm festgenommen

Ein junger Mann, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde, ist am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen worden.

Ein 23-Jähriger ist am Montag am Hauptbahnhof Ulm festgenommen worden. Er war wegen Drogendelikten und versuchter schwerer räuberischer Erpressung gesucht worden.

Zivile Fahnder der Bundespolizei haben am Montag gegen 11.20 Uhr einen 23-jährigen Mann am Hauptbahnhof Ulm festgenommen, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Die Identität des deutschen Staatsangehörigen sollte zuvor im Rahmen einer Personenkontrolle durch die Beamten überprüft werden. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den wohnsitzlosen Mann gleich zwei Haftbefehle vorlagen: einer von der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und einer von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung.

Festnahme am Ulmer Hauptbahnhof: 23-Jähriger muss ins Gefängnis

Noch bevor der 23-Jährige von den Polizisten durchsucht und festgenommen wurde, gab er freiwillig diverse Drogen heraus, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung. Daher muss der gesuchte Mann mit einer erneuten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Der 23-Jährige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Ulm vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte. Die offene Geldstrafe des Vollstreckungshaftbefehls konnte der Festgenommene nicht begleichen, Deshalb muss er vorerst ersatzweise für 98 Tage ins Gefängnis. (az)

