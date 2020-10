11:20 Uhr

24-Jähriger randaliert mit Pfefferspray in Ulmer Kneipe

Ein junger Mann muss eine Kneipe in Ulm verlassen, weil er Gäste anpöbelt. Kurz danach kommt er vermummt mit einem Pfefferspray wieder zurück.

Ein junger Mann hat in Ulm randaliert und ist nur knapp einem Aufenthalt in der Zelle entgangen. Wie die Polizei meldet, pöbelte der 24-Jährige am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr mehrere Gäste eines Lokals in der Innenstadt an. Die Polizei erteilte ihm deshalb einen

Platzverweis. Der junge Mann kehrte allerdings wenig später vermummt zu der Gaststätte zurück.

Mann kommt mit Pfefferspray zurück zur Ulmer Kneipe

Drohend hielt er ein Pfefferspray in der Hand. Ein Gast erkannte die gefährliche Situation und rang den 24-Jährigen nieder, ohne dass er

etwas versprühen konnte. Die Beamten nahmen den leicht alkoholisierten Mann mit zur Dienststelle. Dort beruhigte er sich und sah sein Fehlverhalten ein. Die Beamten sahen deshalb davon ab, ihn dazubehalten, und entließen den 24-Jährigen wieder. Sein Pfefferspray wurde einbehalten. (az)

