17:36 Uhr

78-Jähriger ertrinkt in Badesee

Senior im Badesee ertrunken Ein tragischer Unfall ereignete sich am Mittwoch bei Erbach.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwoch bei Erbach ereignet. Das berichtet die Polizei. Gegen 15 Uhr war ein 78-Jähriger beim Schwimmen am Ersinger Badesee, wo er als regelmäßiger Badegast bekannt ist. Kurz darauf sahen Zeugen den Mann reglos im Wasser treiben. Sie zogen ihn sofort an Land und versuchten, ihn wiederzubeleben. Doch alle Versuche, auch die der Rettungssanitäter, scheiterten. Die Polizei geht von einem Unfall als. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor. (az)

