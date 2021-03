vor 45 Min.

800 Metaller demonstrieren auf dem Münsterplatz in Ulm

Unter anderem unterstreicht der Betriebsratsvorsitzende von Evobus bei einer Demonstration auf dem Ulmer Münsterplatz die Forderung der Arbeitnehmer.

Rund 800 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie aus 13 Betrieben demonstrierten am Donnerstag auf dem Ulmer Münsterplatz. . Hansjörg Müller, der Betriebsratsvorsitzende von Evobus, sowie Wilfried Schmid von Magirus sprachen über die aktuelle Situation in ihren Betrieben und warum es höchste Zeit sei, am Verhandlungstisch klare Verhältnisse und Zukunftsperspektiven zu schaffen. Die IG Metall Ulm fordert für die 60.000 Beschäftigten rund um die Donaustadt ein Zukunftspaket zur Bewältigung der Krise. Dieses umfasst ein Volumen von vier Prozent zur Stärkung der Einkommen bei zwölf Monaten Laufzeit, Beschäftigungssicherung durch Modelle der Arbeitszeitabsenkung mit Teilentgeltausgleich, dafür steht auch das Volumen zur Verfügung, sowie einen tariflichen Rahmen für betriebliche Zukunftstarifverträge.

IG Metall fordert neue Möglichkeiten

Um Beschäftigung zu sichern, fordert die IG Metall neue Möglichkeiten für Betriebe, um die Arbeitszeit längerfristig abzusenken. Damit können Betriebe, zum Beispiel bei Auftragsmangel, das geringere Arbeitsvolumen besser auf die Beschäftigten verteilen und so Personalabbau vermeiden

Evobus-Azubi-Vertreterin aus Neu-Ulm fordert Verbesserungen

Dies wurde ebenfalls von den Kollegen Dieter Kramer, Betriebsratsvorsitzender von Diehl Aviation aus Laupheim und von Nuri Yildiz, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Cooper Standard aus Schelklingen unterstrichen. Rainer Rittmeyer, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von Hensoldt stellte klar, dass die vier Prozent Forderung genau richtig für ihren Betrieb sei. Außerdem unterstrich er die Forderung nach Verbesserung für unsere Auszubildenden und dual Studierenden. Ezgi Bakir, die Jugend und Auszubildendenvertreterin von Evobus nahm dieses Statement auf und forderte für die dual Studierenden die gleichen Standards und insgesamt eine Verbesserung und Modernisierung der Rahmenbedingungen.

Roman Zitzelsberger, der Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg. Roman stellte klar, dass die IG Metall Baden-Württemberg in dieser Tarifrunde mit viel Verstand, aber wenn es sein muss, auch mit Kampf agiert. Außerdem forderte er die Arbeitgeber auf, nicht nur die aktuelle Situation zu betrachten und auf Kosten der Arbeitnehmer nutzen zu wollen. Denn in dieser Zeit sei es umso wichtiger, Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft zu suchen und eine Tarifpolitik, die nach vorne gewandt ist, zu betreiben.

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 3,8 Millionen Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn - wo es in einem Betrieb schlecht läuft, auch in Form von Lohnausgleich bei einer auf vier Tage abgesenkten Arbeitszeit. Die Arbeitgeber haben in den regional geführten Verhandlungen bislang Lohnerhöhungen frühestens für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt und automatische Abweichungen vom Tarifniveau für schwächere Betriebe verlangt. (AZ/heo)

