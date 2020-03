18:00 Uhr

Ab Mittwoch kommen Autofahrer nicht mehr durch Senden durch

In der Kemptener Straße wird ab heute an verschiedenen Stellen die Fahrbahn erneuert, auch der Kreisel am GPS-Gelände ist dicht. Außerdem beginnen bald die Arbeiten am Bahnübergang.

Von Angela Häusler

Die Sendener müssen ihre gewohnten Wege verlassen: Zwei große Bauprojekte verursachen noch im März erste Sperrungen und Umleitungen. Ab Mittwoch, 18. März, ist die Kemptener Straße zwischen Aral-Tankstelle und GPS-Areal dicht, ab 23. März ist zunächst für zwei Wochen der Bahnübergang an der Hauptstraße geschlossen. Doch das ist erst der Anfang.

„Wir wollen uns bestmöglich auf die Baumaßnahmen einstellen“, sagte Sendens Bürgermeister Raphael Bögge dazu. Für Verdruss werden die Sperrungen vermutlich aber in jedem Fall sorgen, immerhin kann der von rund 5500 Autos täglich befahrene Bahnübergang heuer rund acht Monate lang von Autos nicht benutzt werden. Ein harter Brocken nicht nur für Verkehrsteilnehmer, sondern auch für die Innenstadt und ihre Händler. Mit ihnen, sagte Bögge, habe es bereits Gespräche über Aktionen gegeben, mit denen die Betriebe in der Bauzeit unterstützt werden sollen. Auch werde ein Infofaltblatt aufgelegt, das verdeutlicht, wie die Geschäfte trotz allem erreichbar sind. Hier ein Überblick.

Bahnübergang ist ab 23. März zu

Größter Brocken in Sachen Sperrung ist der Bahnübergang in der Hauptstraße, der zunächst für zwei Wochen und dann ab Ende April bis Mitte November für den Verkehr gesperrt ist. Der Übergang ist zunächst vom 23. März bis 5. April dicht. Vom 6. bis 27. April ist er offen, ab 28. April wieder zu – und bleibt es dann bis ungefähr zum 14. November.

Für fünf Monate lang sind wegen der Arbeiten an den Bahngleisen, der Kreuzung sowie dem Kanalsystem auch die Straßen im Kreuzungsbereich gesperrt, also Teile von Haupt-, Bruckner- und Bahnhofstraße: Das gilt für den Zeitraum vom 28. April bis 25. September. In dieser Zeit erfolgt auch der Umbau der Kreuzung, auf der der Verkehr künftig durch eine abknickende Vorfahrtsstraße abfließen soll. Sie mündet von der Ortsstraße in die Bahnhofstraße. Die jetzige Zufahrt in den Funkweg östlich der Bahnlinie wird künftig ganz wegfallen. Nach dem 25. September ist die Straßenkreuzung wieder befahrbar, der Bahnübergang aber kann bis Mitte November von Autos nicht überquert werden.

Der Bahnstreckenabschnitt Ulm – Senden – Vöhringen/Weißenhorn der Illertalbahn ist vom 23. März bis 19. April ebenfalls gesperrt. Die Bahn bietet Schienenersatzverkehr per Bus.

Los gehen die Straßenarbeiten an der Kemptener Straße am Mittwoch, 18. März, und dauern insgesamt vier Wochen. Die Straße ist dann zwischen Aral-Tankstelle und GPS-Gelände inklusive des Kreisels gesperrt. Busse aber, sowohl der Schienenersatzverkehr als auch ÖPNV-Busse, fahren in diesem Zeitraum tagsüber weiter, denn sie können übers GPS-Gelände ausweichen.

Kemptener Straße wird neu asphaltiert

In einem zweiten Bauabschnitt werden dann die Deckschichten der Straße zwischen der südlichen Einfahrt des GPS-Geländes und dem Scharfen Eck, also der Römerstraße, repariert. Dieser Abschnitt ist daher vom 4. bis 18. April zu, also während der Osterferien. Danach soll die Straße runderneuert und auch der Kreisel wieder neu gepflastert sein. Der überörtliche Verkehr wird wegen der Sperrung weiträumig umgeleitet: Über die NU3, Holzschwang und Hittistetten zur Staatsstraße 2019 sowie über Witzighausen, Illerberg und Vöhringen zur NU9.

Beendet sind die aufwendigen Straßen-Umbauten in Senden damit aber noch nicht: Auch 2021 steht mit dem Umbau der Kreuzung Königsberger Straße/Berliner Straße eine große Maßnahme an. Die Bauarbeiten an dieser Staatsstraße ebenfalls noch heuer anzugehen, wäre wegen der gleichzeitig laufenden Sendener Baustellen laut der Stadt wenig sinnvoll gewesen, erklärte Michael Wagner vom zuständigen Staatlichen Bauamt in Krumbach.

Nähere Informationen zu den Baumaßnahmen bietet eine Internetseite der Stadt, die die Verkehrseinschränkungen tagesaktuell abrufbar macht und auch Umleitungspläne enthält. Die Adresse: www.baustellen.stadt-senden.de.

Mehr lesen Sie hier:

Diese zehn Neuen sitzen bald am Sendener Ratstisch

Triumph für Schäfer-Rudolf, Blamage für Bögge

Themen folgen