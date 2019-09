11:15 Uhr

Ab Montag kommt das Parkhaus in Neu-Ulm weg

Marode: Am kommenden Montag, 30. September, beginnen die Abbrucharbeiten des Parkhauses am Bahnhof.

Das baufällige Gebäude neben der Glacis-Galerie weicht drei Jahre nach der Sperrung.

Die Überraschung vor drei Jahren war groß: Die Stadt Neu-Ulm hatte das Parkhaus am Bahnhof im Mai 2016 quasi über Nacht mit sofortiger Wirkung komplett gesperrt. Ein Ingenieurbüro hatte bei einer turnusmäßigen Inspektion eine verminderte Tragfähigkeit des Gebäudes festgestellt und eine sofortige Schließung empfohlen. Dieser Empfehlung war die Stadtverwaltung aus Sicherheitsgründen umgehend nachgekommen. Seitdem wird es nicht mehr genutzt.

Nun kommt das Gebäude weg, obwohl es eigentlich gar nicht mal so alt ist. Das Parkhaus am Bahnhof wurde im Dezember 1997 eingeweiht und verfügt über 392 Stellplätze auf sechs Ebenen. Die Konstruktion war aber ganz offensichtlich alles andere als ideal: Aufgrund der damals üblichen Bauweise drangen beim Befahren und Parken unbemerkt über Jahre hinweg Wasser und auch Streusalz in das Bauwerk ein und schädigten es so stark, dass die Verkehrssicherheit nach knapp 20 Jahren nicht mehr gewährleistet war. Gutachten haben wie berichtet zudem ergeben, dass eine Sanierung des Parkhauses betriebswirtschaftlich keinen Sinn macht. Aus diesem Grund hatte sich der Neu-Ulmer Stadtrat für einen Abbruch des Gebäudes entschieden.

Die Kosten für den Abbruch belaufen sich auf rund 333000 Euro. Abgebrochen werden die oberirdischen Parkebenen bis zur Bodenplatte des Erdgeschosses. Nach Abbruch des Gebäudes vermietet die Stadt das Areal ab 1. Januar 2020 für zwei Jahre an die Firma Realgrund, die es als Baustelleneinrichtungsfläche nutzen wird. Realgrund bebaut an der Hermann-Köhl-Straße derzeit das Gelände des Südstadtbogens. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Abbrucharbeiten bis Ende November beendet sein werden.

Für den am Montag, 30. September beginnenden Abbruch muss die Bahnhofstraße im Bereich zwischen dem Kreisverkehr Hermann-Köhl-Straße und der Ludwigstraße ab Montag und bis Ende November für den Verkehr halbseitig gesperrt werden. Die Zufahrt vom Kreisverkehr stadteinwärts in die Bahnhofstraße ist nicht möglich. Der Verkehr wird stattdessen über die Friedenstraße umgeleitet. Die Altglascontainer werden versetzt. (az)

