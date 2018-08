17:09 Uhr

Ab Montag wirds auf der B10 eng

Die Arbeiten an der B-10-Kreuzung beginnen. Autofahrer müssen mit Staus rechnen. Was sich für sie außerdem ändert.

Autofahrer müssen sich ab Montag zwischen Nersingen und Neu-Ulm auf zähes Vorwärtskommen einstellen – und Geduld bewahren: Die B10 wird umgebaut. Betroffen ist die Kreuzung an der Otto-Hahn- und der Otto-Renner-Straße. Für Autofahrer ändert sich ab kommender Woche einiges.

Wie das Staatliche Bauamt Krumbach meldet, sind die Vorarbeiten nahezu abgeschlossen. Deswegen beginnen die Arbeiter am Montag, 20. August, mit den Brücken- und Straßenbauarbeiten. Hierfür werden zunächst nach dem morgendlichen Berufsverkehr die in die B10 einmündenden Otto-Hahn- und Otto-Renner-Straße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Gleichzeitig verschmälert sich die B-10-Fahrbahn. Nur noch jeweils eine Spur pro Fahrtrichtung ist im Kreuzungsbereich befahrbar.

Linksabbiegen ist nicht mehr möglich

Dadurch wird es ohnehin schon ziemlich voll auf der Bundesstraße werden. Deswegen dürfen Autofahrer auf der Kreuzung nicht mehr links abbiegen. Wer also Richtung Nersingen fährt, kann beispielsweise nur noch zur Aral-Tankstelle abbiegen. Von Nersingen kommend können Autofahrer rechts Richtung Shell-Tankstelle, Holz-Autowaschanlage, McDonalds, das Siemes- Schuhcenter und Euronics abbiegen. Mit dieser Regl soll der Verkehrsfluss auf der B10 im Baustellenbereich aufrecht erhalten werden.

Die Umleitungen führen über die unmittelbar westlich angrenzende Anschlussstelle B10/Max-Eyth-Straße und über die Leibnizstraße (Gewerbebetriebe nördlich der B10) oder Von-Liebig-Straße (Gewerbebetriebe südlich der B10).

In zwei Jahren soll alles fertig sein - und besser

14,1 Millionen Euro investieren der Bund und die Stadt Neu-Ulm in die Neugestaltung der Kreuzung. Die Hauptarbeiten werden bis Sommer 2020 andauern. Das Staatliche Bauamt Krumbach hofft auf die Geduld der Autofahrer, denn danach werde alles besser – und schneller. Der Durchgangsverkehr, der von der A7 sowie in der anderen Richtung von Ulm und der B28 her kommt, wird künftig über eine 300 Meter lange Brücke über die Kreuzung geführt. Darunter wird ein Kreisverkehr gebaut, der die Europastraße mit den beiden Stadtstraßen Otto-Hahn- und Otto-Renner-Straße verknüpft. Die Ampeln sind dann überflüssig. (az)

