vor 41 Min.

Ab Samstag fährt in Ulm keine Straßenbahn mehr

Während der Sommerferien müssen Fahrgäste von der Straßenbahn auf Ersatzbusse umsteigen. So sieht der Fahrplan in dieser Zeit aus.

Der Schienenersatzverkehr (SEV) der Straßenbahnlinien 1 und 2 in Ulm erstreckt sich über die vier mittleren Wochen Sommerferien. Beginn ist am Freitag, 02. August, um 22 Uhr. Geplantes Ende ist Freitag, 30. August, zu Betriebsschluss. Ob dieser Zeitplan eingehalten wird, hängt vom Baufortschritt. Das steht frühestens am Montag, 19. August, fest.

Grund für den Ersatzverkehr sind Arbeiten im Umfeld der Großbaustelle am Ulmer Hauptbahnhof. Anstelle der Straßenbahnen fahren Ersatzbusse. Bei der Linie 1 von Söflingen nach Böfingen bleibt der reguläre Fahrplan nach Angaben der Stadt Ulm grundsätzlich gültig. Wo Haltestellen mit Bussen nicht bedient werden können, werden gesonderte SEV-Haltestellen angefahren. Einzige Ausnahme: Die Haltestelle Alfred-Delp-Weg entfällt komplett.

Ersatzbus statt Straßenbahn in Ulm

Auch an den meisten Haltestellen der Linie 2 vom Kuhberg auf den Eselsberg ändert sich nichts, außer dass sie mit Bussen angefahren werden. Eine Ausnahme bildet die Haltestelle Martin-Luther-Kirche, die komplett entfällt. Am Römerplatz müssen Fahrgäste beachten, dass die Busse nicht an der bisherigen Straßenbahnhaltestelle abfahren, sondern an den entfernt gelegenen SEV-Haltestellen. (az)

