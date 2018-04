00:35 Uhr

Abschied mit nordischem Feuer

Ruben Gazarian dirigiert im Kornhaus

Von Ulrich Scheinhammer-Schmid

Die Abschiedsvorstellung des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO) für diese Saison, zugleich der Abschied vom Chefdirigenten Ruben Gazarian war keineswegs von Traurigkeit, sondern von explosiver Kraft geprägt. Der Armenier entfesselte an diesem Abend mit seinem Orchester, das er seit 2002 leitet, noch einmal allen Schmelz und alle Ausdrucksfähigkeit, die den Musikern des WKO zur Verfügung stehen.

„Norden“ war das Generalthema des Konzerts, vertreten durch den 1946 geborenen lettischen Komponisten Peteris Vaskas und durch den Norweger Edvard Grieg. Vasks 2014/15 entstandenes Bratschenkonzert interpretierte der Solist der Uraufführung 2016, Maxim Rysanov, mit enormer Kraft und Virtuosität. Schon der Beginn entfaltete im Orchester ein Stimmungsbild der leisen Töne, das der Solist bei seinem Einsatz aufgriff und mit dem Orchester immer mehr steigerte – eine Intensivierung, die jäh abbrach und sich mit einer großen Gesangslinie fortsetzte. Dieser kontrastreiche Wechsel bestimmte auch die anderen drei Sätze: der zweite entfaltete einen rhythmisch vertrackten Hexentanz, mit blitzenden Pizzikati und Beschleunigungen, während der dritte und vierte zwischen ausdrucksvoller Gesanglichkeit und hymnischen Steigerungen pendelte.

Die Kammerorchester-Bearbeitung von Griegs einzigem erhaltenem Streichquartett durch den Zeitgenossen Alf Årdal bot dem Orchester eine weitere Gelegenheit, seine Kraft, aber auch seine Lebensfreude vorzuführen. Der erste Satz entwarf eine zerklüftete musikalische Landschaft, während die Romanze erlaubte, in wechselnden Gruppen in Melodienseligkeit zu baden. Tanzbodenstimmung führte der dritte Satz vor, und im vierten genoss es der 46-jährige Gazarian sicht- und hörbar, seine Musiker mit dem Taktstock dem rasanten Schluss entgegen zu peitschen.

Mit einer kleinen Ansprache verabschiedete sich der bisherige „Chef“ vom Ulmer Publikum; als Zugabe gab es den hinreißend interpretierten Walzer aus Tschaikowskis Streicherserenade. Ein gelungener letzter Streich von Gazarian, der dem Ulmer Publikum in guter Erinnerung bleiben wird. Sein Nachfolger steht schon bereit: Im September übernimmt der Amerikaner Case Scaglione die „Heilbronner“ (wir berichteten). Welche Werke und Solisten in der Saison 2018/19 im Kornhaus auf dem Programm stehen, soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Themen Folgen