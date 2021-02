vor 44 Min.

Achtung Hundehalter: Präparierte Köder in Senden und Neu-Ulm ausgelegt

In Senden und Neu-Ulm tauchen an der Iller Hundeköder auf, die mit Stecknadeln präpariert wurden. Die Polizei warnt Hundehalter und sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Senden und Neu-Ulm präparierte Hundeköder ausgelegt. Wie die Polizei mitteilt, haben Bürger der Polizei in Senden am Samstag drei kleine Würstchen, welche mit Stecknadeln präpariert waren, übergeben. Diese wurden im Bereich des Illerradweges der Freudenegger Seen in Senden gefunden. Es gibt keine Hinweise zum Täter. Somit werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/910000 bei der Polizeistation Senden zu melden.

In Neu-Ulm liegen die Würstchen an der Iller aus

Auch in Neu-Ulm hat sich ein Hundehalter bei der Polizei gemeldet. Er war am Samstag gegen 11.30 Uhr am Ufer der Iller auf Höhe Wiblingen mit seinem Hund spazieren und stellte fest, dass Hundefutter ausgelegt worden ist. Kurz darauf bemerkte er, dass sein Hund eine dort abgelegte Wurst fressen wollte. Geistesgegenwärtig reagierte er und konnte die Wurst aus dem Maul des Hundes entfernen. Glücklicherweise war es dem Hund noch nicht gelungen, die Wurst zu zerkauen und zu schlucken, sodass dieser nicht zu Schaden kam.

Bei der späteren Begutachtung des ausgelegten Wurstköders stellte sich heraus, dass dieser mit Stecknadeln befüllt war. Die Polizei bittet daher Zeugen, die relevante Beobachtungen machen konnten, sich mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter wurden aufgenommen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen