Aggressiver Maskenverweigerer bewirft Verkäuferin mit Tetrapacks

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Senden eine Verkäuferin mit Tetrapacks beworfen hat.

Ein Mann trägt in einem Geschäfts in Senden keine FFP2-Maske. Als eine Verkäuferin ihn darauf aufmerksam macht, wird der Mann aggressiv. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Mann hat am Mittwochmittag gegen 12 Uhr eine Verkäuferin in einem Verbrauchermarkt in Senden beleidigt und sie mit Tetrapacks beworfen. Jetzt sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter.

Dieser soll sich nach Angaben der Polizei in einer Filiale des Verbrauchermarktes in der Hauptstraße in Senden aufgehalten haben. Nachdem er keine FFP2-Maske trug, sei er von der Verkäuferin darauf angesprochen worden. Daraufhin sei er aggressiv geworden und habe diese beleidigt.

Als ihm dann der weitere Einkauf verweigert wurde, soll der Unbekannte Tetrapacks auf diese Verkäuferin geworfen haben und traf sie mit einem am Oberschenkel. Im Anschluss verließ er die Filiale.

Die Polizeistation Senden ermittelt jetzt. Personen, die Hinweise zum Täter oder Tatablauf geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 mit der Polizeistation Senden in Verbindung zu setzen. (az)

