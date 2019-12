vor 44 Min.

Ahornweg: Gericht begründet Urteil

Bebauungsplan ist unter anderem wegen eines Formfehlers nichtig

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat seine schriftliche Begründung dafür vorgelegt, warum die Richter im Oktober den Bebauungsplan für den Ahornweg in Weißenhorn für ungültig erklärt haben. Dieser ist demnach aus mehreren Gründen nichtig, unter anderem wegen eines Formfehlers. Das Dokument sei nicht ordnungsgemäß ausgefertigt und nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, weil es von Bürgermeister Wolfgang Fendt nicht korrekt unterschrieben wurde.

Doch die Justizbehörde hat noch weitere Rechtsverstöße festgestellt. Der Bebauungsplan leide an einem beachtlichen Verfahrensfehler bei der vorgeschriebenen Abwägung der Interessen. So habe die Stadt Weißenhorn bei ihrer Abwägungsentscheidung falsche Tatsachen im Hinblick auf die Emissionsbelastung der zukünftigen Wohnbebauung durch den Tennisbetrieb zugrunde gelegt. Das Gebiet liegt östlich des Tennisklub-Geländes. Die Stadt sei unzutreffend davon ausgegangen, dass eine von ihr durch Gutachten selbst festgestellte Überschreitung der Emissionsrichtwerte zulässig sei. Außerdem sei die von ihr in Auftrag gegebene Messung nicht an der exponiertesten Stelle, sondern weit darunter vorgenommen worden. Somit hat die Stadt Weißenhorn aus Sicht des Gerichts die tatsächliche Emissionsbelastung falsch gewürdigt und keine korrekte Interessensabwägung vorgenommen.

Im Rahmen einer Normenkontrollklage hatten sich der Tennisklub Weißenhorn, vertreten durch den Vorsitzenden Holger Weber und eine Bewohnerin des Ahornwegs gegen den Bebauungsplan zur Wehr gesetzt. Die Stadt Weißenhorn trägt als Antragsgegnerin laut dem Urteil die Kosten des Verfahrens. (jsn)