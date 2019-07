vor 36 Min.

Aktion am Marktplatz: Schüler kochen für Kinderrechte

Die Soziales-Klasse der Hermann-Köhl-Mittelschule stellte an einem Stand am Marktplatz in Pfaffenhofen selbst gekochte Häppchen und Kleinigkeiten gegen eine Spende bereit. (Von links) Pia, Kiara und Julian nahmen an der Aktion teil, weil sie bedürftigen Kindern helfen wollen.

13 Schüler der Soziales-Klasse der Hermann-Köhl-Mittelschule bereiten verschiedene Leckereien zu und bieten diese auf dem Marktplatz in Pfaffenhofen gegen eine kleine Spende an.

Von Christoph Lotter

Die Sonne brennt gnadenlos auf den Marktplatz in Pfaffenhofen. An diesem Mittwoch hat es knapp 30 Grad. Die 13 Schüler der Soziales-Klasse der Hermann-Köhl-Mittelschule könnten auch am See liegen, die erhitzten Gemüter im kühlen Nass erfrischen. Stattdessen haben die Achtklässler einen kleinen Stand aufgebaut und bieten in ihrer Freizeit selbst gekochte Häppchen und leckere Kleinigkeiten gegen eine freiwillige Spende an. Und das alles für den guten Zweck.

Auf dem Biertisch unter dem weißen Zelt tummeln sich viele Leckereien. Es gibt Marmelade, Pizza, Kuchen, Muffins, Zimtschnecken, Nussecken oder Salzgemüse. Und alles haben die Schüler selbst gemacht. Das kommt gut an. „Wir haben schon einiges verkauft“, sagt Kiara. Nach nicht einmal einer Stunde sind schon etwa 70 Euro an Spenden zusammen gekommen. Ob sie ein konkretes Ziel haben? Nein, sagt Kiara: „Wir sind über jeden Euro froh.“ Und ihre Mitschülerin Pia ergänzt: „Wir machen das, weil wir helfen wollen – schließlich soll jeder ein Recht auf Bildung haben.“

„Kinder kochen für Kinderrechte“ nennt sich die Aktion, an der die Jugendlichen teilnehmen. Die Einnahmen kommen Kindern zugute, für die es nicht selbstverständlich ist, schulische Bildung zu erhalten. Organisiert hat den Stand Marktplatz Lehrerin Sandra Baumann. „Wir wollten mal aus dem Schulhaus raus und dem Ort zeigen, was wir können“, sagt sie.

Schüler tun etwas Gutes und lernen sogar etwas dabei

Den Schülern habe sie dabei gänzlich freie Hand gelassen. Die Jugendlichen haben in den vergangenen Wochen den Bürgermeister angeschrieben und Plakate ausgedruckt. Am Mittwochmorgen haben sie dann das Essen gekocht und den Stand aufgebaut – alles in Eigenregie, berichtet die Lehrerin: „So tun wir etwas Gutes und die Kinder lernen auch noch etwas dabei, das ist doch eine rundum tolle Sache.“ Das findet auch Monika Eichhorn. Die Rentnerin hat sich eben ein Glas Marmelade vom Stand geholt und den Schülern dafür 3,50 Euro in die Hand gedrückt. „Ich bin begeistert“, sagt sie. Der Stand sehe hübsch aus, das Essen werde sehr gut präsentiert und die Schüler standen freudig hinter der Biertischgarnitur, sagt sie. Und fügt hinzu: „Da musste ich nicht lange überlegen. Und die Marmelade hat mich eben besonders angesprochen.“

Noch den ganzen Nachmittag stehen die 13 Schüler am Marktplatz und bieten ihre Leckereien an. Doch auch im Anschluss ist das Projekt für die Jugendlichen nicht vorbei, wie Baumann betont: „Hinterher gibt es noch eine Abschlusssitzung und die Schüler schreiben einen Artikel für die Schülerzeitung.“ Es gehe ihr schließlich auch um die Reflexion des Erlebten. Vergleichbare Aktionen machen Schüler in ganz Deutschland übrigens regelmäßig. „Schüler helfen leben“ nennt sich eine Organisation von Jugendlichen für Jugendliche, die die Spenden an Jugend- und Bildungsprojekte in Südosteuropa, Jordanien und Deutschland verteilt. Themenschwerpunkte der Organisation sind Antidiskriminierung, Jugendmanagement und die Unterstützung von Geflüchteten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen Folgen