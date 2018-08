29.08.2018

Am Wochenende sind viele Straßen gesperrt

Töpfermarkt und verkaufsoffener Sonntag in Neu-Ulm, Straßenbahn-Baustelle in Ulm – worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Von AZ

Wegen der Bauarbeiten für die Straßenbahnlinie 2 stehen an den kommenden Wochenenden massive Straßensperrungen in der Ulmer Innenstadt ein. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September sind wegen des Neu-Ulmer Töpfermarkts und des verkaufsoffenen Sonntags auch auf der anderen Donauseite einige Straßen gesperrt. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen gefasst machen.

Auch die Zufahrt zu einigen Ulmer Parkhäusern ist nur eingeschränkt möglich. Ein Überblick:

Sperrungen in Neu-Ulm: Weil rund ums Rathaus wohl deutlich mehr Fußgänger unterwegs sein werden als sonst, wird die Ludwigstraße auf Höhe Rathaus bis zur Augsburger Straße in der Zeit von 6.30 bis etwa 14.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Viele Behinderungen für Autofahrer in Ulm und Neu-Ulm

Buslinien in Neu-Ulm: Die Haltestelle Rathaus Neu-Ulm wird in die Augsburger Straße verlegt, die Busse halten an der Haltestelle Maximilianstraße. Die Linie 7 in Richtung Jungingen fährt vom ZUP Neu-Ulm über die Bahnhofstraße, die Hermann-Köhl-Straße und die Schützenstraße zur Haltestelle Amtsgericht. Die Haltestellen Rathaus Neu-Ulm, Donaucenter und Donauklinik werden nicht angefahren. In der Hermann-Köhl-Straße wird auf Höhe des Petrusplatzes eine Ersatzhaltstelle eingerichtet.

Neu-Ulmer Wochenmarkt: Wegen des Töpfermarkts wird der Neu-Ulmer Wochenmarkt am Samstag, 1. September, auf den Rathausplatz und den Johannesplatz verlegt.

Straßenbahnline 2: Straßen wegen Baustellen gesperrt

Nächtliche Sperrungen in Ulm: In der Nacht auf Freitag, 31. August, ist die Neutorstraße zwischen 21 Uhr und 4 Uhr morgens Richtung Innenstadt ab der Zeitblomstraße gesperrt. Das gleiche gilt für die Olgastraße in Richtung Hauptbahnhof ab der Neutorstraße. Die einzige Zufahrt zum Hauptbahnhof führt über die Friedrich-Ebert-Straße; raus geht’s nur in Richtung Olgastraße. Das gleiche gilt in den Nächten auf Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. September, ebenfalls von 21 Uhr bis 4 Uhr morgens.

Sperrungen in Ulm am Wochenende: Von Samstag, 1. September, 6 Uhr, bis Sonntagabend, 2. September, wird der Verkehr auf der Olgastraße in Richtung Oststadt auf Höhe der Post auf die Gegenspur geleitet. An der Theater-Kreuzung geht’s nur nach links in die Neutorstraße weiter. Die Umleitung Richtung Oststadt führt über die Karlstraße und die Frauenstraße. In Richtung Hauptbahnhof gilt die gleiche Regelung wie in den Nächten unter der Woche: Die Olgastraße ist ab der Neutorstraße gesperrt. Zum Hauptbahnhof geht es über die Friedrich-Ebert-Straße, von dort weg nur in Richtung Olgastraße. Gesperrt ist auch die Neutorstraße in Richtung Innenstadt ab der Zeitblomstraße sowie die Wengengasse. Es gibt eine Umleitung. Das Parkhaus Deutschhaus ist wegen der Sperrungen nur von Süden aus Richtung Zinglerstraße und nicht aus Richtung Neue Straße erreichbar, das Parkhaus Salzstadel nur über Olgastraße.

Ausblick: Auch von Donnerstag, 6. September, 6 Uhr, bis Sonntagabend, 9. September, wird die Olgastraße in Richtung Hauptbahnhof gesperrt, diesmal ab der Ensingerstraße. Der Verkehr wird ab der Frauenstraße umgeleitet. Der Hauptbahnhof ist abermals nur über die Friedrich-Ebert-Straße zu erreichen; raus geht’s in Richtung Olgastraße. Gesperrt sind auch die Ostseite der Neutorstraße und die Zeitblomstraße West. Hier gibt es eine großräumige Umleitung. Die Kienlesbergstraße (zwischen Beim Alten Fritz und Michelsberg) und die Neutorbrücke sind in dieser Zeit ebenfalls gesperrt. (az)

