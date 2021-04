An diesen Schulen und Kitas in Ulm und Alb-Donau-Kreis gibt es Corona-Fälle

In Ulm und dem Alb-Donau-Kreis hat es seit Beginn der Woche mehrere Corona-Fälle an Schulen und Kitas gegeben. Jetzt informiert das Gesundheitsamt über die Lage.

Seit Montag dieser Woche hat das Gesundheitsamt im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises Meldungen von neuen Corona-Ausbrüchen in Kindertagesstätten, Kindergärten oder Schulen erhalten. Jetzt informiert die Behörde in einer Mitteilung über die genannten Fälle. Das Gesundheitsamt habe die Infizierten sowie ihre Kontaktpersonen umgehend über ihre Quarantäne informiert, um weitere Ansteckungen zu verhindern, heißt es.

Zwar würde das Gesundheitsamt nach wie vor viele Ausbrüche in Kindertageseinrichtungen und Schulen verzeichnet. Die Anzahl der Infektionen innerhalb der Einrichtungen sei aber gering. Eine Rolle könnte dabei die konsequente Einhaltung der Hygienemaßnahmen sowie die von der Landesregierung Baden-Württemberg eingeführte Maskenpflicht an Grundschulen spielen, so das Landratsamt in seiner Mitteilung.

Durch Tests werden Corona-Infektionen früher erkannt

Zudem würden durch die vermehrten Tests Infektionen früher erkannt. Indem diese vor dem Unterricht durchgeführt werden, bleibe das Infektionsrisiko für die anderen Schülerinnen und Schüler gering. Das zeige sich auch an der eher geringen Zahl der Kontaktpersonen, die nach Corona-Fällen an Schulen in Quarantäne gesetzt werden müssen, heißt es weiter

Dennoch zeige die Zahl der betroffenen Einrichtungen, dass die Ansteckungsgefahr im Landkreis nach wie vor hoch und das Infektionsgeschehen sehr diffus ist. In folgenden Einrichtungen kam es nach Angaben des Landratsamtes zu Ausbrüchen:

Karl-Spohn-Realschule, Blaubeuren: An dieser Einrichtung wurde bei einem Schüler eine Ansteckung mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hier gibt es unter den Schulangehörigen keine Kontaktpersonen, die in Quarantäne gesetzt werden mussten.

Gewerbliche Schule Ehingen: Ein Schüler wurde Covid-19 positiv getestet, im Schulkontext gibt es keine engen Kontaktpersonen.

Krankenpflegeschule Ehingen: Ein Schüler aus einem anderen Landkreis wurde positiv getestet, aus dem schulischen Kontext haben sich vier enge Kontaktpersonen ergeben. Davon wohnen zwei in einem anderen Landkreis.

Schillerschule, Erbach: Ein Schüler hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach derzeitigem Stand gibt es keine engen Kontaktpersonen aus dem Schulkontext, die Kontaktpersonenermittlung ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

Kindertagesstätte St. Andreas, Herrlingen: Zwei Kinder dieser Einrichtung sind Covid-19 positiv getestet worden. 41 Kinder und eine Arbeitskraft wurden vom Gesundheitsamt in Quarantäne gesetzt.

Kindergarten St. Josef, Illerrieden: Hier wurde bei einem Kind eine Ansteckung mit Corona nachgewiesen. 20 Kinder sowie zwei Mitarbeitende des Kindergartens wurden als enge Kontaktpersonen isoliert.

Friedrich-Schiller-Realschule, Langenau: Ein Schüler dieser Realschule hat sich mit Corona infiziert. Es gibt innerhalb der Schule keine weiteren engen Kontaktpersonen.

Grundschule Blaustein-Wippingen: Eine Lehrkraft wurde positiv auf Covid-19 getestet. Enge Kontaktpersonen in der Schüler- und Lehrerschaft gibt es auch hier nicht.

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Ulm: Eine Person aus der Mitarbeiterschaft wurde an dieser Schule positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat vier Schüler als Kontaktpersonen identifiziert und in Quarantäne gesetzt.

Poligenius Grundschule, Ulm: Ein Schüler wurde positiv auf Covid-19 getestet. Im Schulkontext wurden keine Personen als enge Kontaktpersonen eingestuft.

IB Berufliche Schulen Ulm: Hier wurde ein Schüler positiv getestet. Enge Kontaktpersonen gibt es im Schulkontext nicht.

St.-Hildegard-Schule, Ulm: Zwei Schüler der St.-Hildegard-Schule sind Covid-19 positiv. Aus dem Schulkontext haben sich keine engen Kontaktpersonen ergeben.

Elly-Heuss-Realschule, Ulm: Ein Schüler wurde positiv getestet, nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine engen Kontaktpersonen in der Einrichtung.

Evangelische Kindertagesstätte Ulm-Mähringen: In dieser Kindertagesstätte ist ein Kind mit dem Coronavirus infiziert. 32 Kinder sowie drei Angehörige des Personals wurden in Quarantäne gesetzt.

Regenbogenschule, Ulm-Wiblingen: Ein Kind dieser Grundschule wurde positiv getestet. An der Schule gibt es keine weiteren Kontaktpersonen. (AZ)

