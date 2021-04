April, April? Freie Wähler aus Ulm sorgen sich um "weibliche Dominanz"

Plus Ein Antrag der Freien Wähler aus Ulm an OB Gunter Czisch lässt aufhorchen. Diskriminierend sei etwa der "Saunatag" nur für Frauen. Ein Aprilscherz?

Mit wachsender Sorge beobachtet Reinhard Kuntz, Stadtrat Fraktionsgemeinschaft der Freien Wähler (FWG) seit längerer Zeit Zustände im Rathaus in Ulm: In einem Antrag an OB Gunter Czisch ist die Rede von einer Zunahme der weiblichen Dominanz bei der Verwaltung der Stadt. Und er nennt Beispiele.

Ortsvorsteher-, Amts- und Abteilungsleiter seien meist weiblich. Doch nicht nur bei der Verwaltung, sondern auch im öffentlichen Leben nimmt die Überlegenheit der Frauen nach Überzeugung des Freien Wählers zu. Diskriminierend sei etwa der Saunatag nur für Frauen. Ein Aprilscherz? Vermutlich. Doch der Stadtrat formuliert bierernst weiter.

Freie Wähler: Braucht es ein in Männerforum für Ulm?

Kuntz spricht das Stadtoberhaupt Gunter Czisch in seinem Antrag direkt an: "Als Genderbeauftragter der Stadt ist es Ihre Aufgabe für die Gleichberechtigung aller Geschlechter zu sorgen. Eine Chancengleichheit in den Lebensbereichen ist nicht gegeben." Auch gebe es keine gleichberechtigte Teilhabe in der Stadtpolitik. Männerinteressen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik müssten mehr Geltung er-langen. Was genau "Männerinteressen" sind, sagt Kuntz nicht. Auch müssten Männer motiviert werden sich in der Kommunalpolitik stärker zu engagieren.

Und so beantragt Kuntz die Bildung eines Männerforums, sowie einen Männer Sprecherrat. Und das analog zum Frauenforum und Frauen Sprecherrat. Dazu solle die Bildung einer Geschäftsstelle mit mindestens zwei hauptamtlich beschäftigten Männern angestrebt werden, um die oben genannten Missstände aufzuzeigen und die Interessen der männlichen Bevölkerung in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Auch interessant: