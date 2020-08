vor 19 Min.

Arbeiten an der Bundesfestung Ulm: Ehrenamtliche holen die Vergangenheit zurück

Plus Für den Förderkreis geht die Arbeit in Ulm und Neu-Ulm nie aus. Derzeit wird ein Blockhaus am Kuhberg aufgebaut. Auch in Ludwigsfeld gibt es einiges zu tun.

Von Stefan Kümmritz

Die Bundesfestung Ulm war nicht nur die größte Festungsanlage in Europa, Ulm hatte mit der Umwallung auch die größte Befestigung des 19. Jahrhunderts. Und: Sie ist größtenteils noch sehr gut erhalten und die einzelnen Anlagen werden vielfältig genutzt. Stark verantwortlich für die Erhaltung und Renovierung der Anlagen ist der 1974 gegründete Förderkreis Bundesfestung Ulm, wobei Anlagen auch auf Neu-Ulmer Gemarkung liegen. Die Arbeiten an den Festungsanlagen ruhen eigentlich nie, momentan liegt ihr Schwerpunkt auf der Wiedererrichtung des Blockhauses im Fort Oberer Kuhberg.

Die Außenanlage der Bundesfestung ist nicht sehr groß, für den Verein aber dennoch wertvoll. Bild: Stefan Kümmritz

An der Westseite des Forts stand auf der äußeren Grabenkante ein Stützpunkt für Ausfalltruppen. 1921 war es abgebrochen worden. „Weil solche Bauten oft auch erst im Belagerungsfall und dann eben aus Holzstämmen errichtet wurden, ist die Bezeichnung Blockhaus gebräuchlich, auch wenn es in diesem Fall ein gemauertes Erdgeschoss mit starken Ziegelmauern hatte“, erklärt der Vorsitzende des Förderkreises, Matthias Burger. „Wir bauen es wieder auf, weil wir damit unserem fast intakten Ensemble das i-Tüpfelchen aufsetzen“, fügt der Zweite Vorsitzende Michael Hartlieb an.

Bis auf das Blockhaus ist das Fort Oberer Kuhberg mit seinem Dokumentationszentrum über das dort in der NS-Zeit ansässige Konzentrationslager komplett restauriert. Wie Burger wissen lässt, seien zwar Pläne vom Original-Blockhaus vorhanden, aber das Fachwissen, wie man vor 150 Jahren mit Ziegeln baute, müssten sich die Aktiven des Förderkreises erst aneignen.

Bundesfestung Ulm: Förderkreis errichtet Blockhaus nach historischem Vorbild

Momentan kann man sich schon sehr gut vorstellen, wie das Blockhaus, das im Graben zwischen den Fortmauern und dem SWR-Sendeturm gebaut wird, aussehen wird, wenn es fertiggestellt ist. Nach dem Willen des Förderkreises soll es dem Original gleichen, und so werden eben auch ringsum 30 Schießscharten eingebaut.

Roland Hunsdorfer, der kräftig mitbaut, erklärt: „Wir haben vier verschiedene Formen von Scharten, dafür brauchen wir sechs speziell zugesägte Sonderformatziegel in den Laibungen.“ Hunsdorfer selbst hat in den vergangenen Wochen über 500 Ziegel mit der Steinsäge zugeschnitten und nummeriert, damit sie richtig eingepasst werden können.

Auch in Neu-Ulm wird gewerkelt, und zwar im Stützpunkt 58 bei Ludwigsfeld. Bild: Stefan Kümmritz

Wer auf dem Weg am Bauzaun entlangläuft, wird ein Plakat sehen, auf dem die Baustelle so dargestellt ist, wie sie vermutlich 1850 ausgesehen hat. Er kann sie mit der heutigen vergleichen und wird feststellen, dass eine Identität vorhanden ist. Noch gibt es aber viel zu tun, bis das Blockhaus seine festgesetzte Höhe von neun Metern erreicht hat. Bedingt durch die Eigenarbeit dürfte dies noch etwas dauern. So dreht Matthias Gruber die Werbetrommel und sagt: „Wir hoffen einfach, dass diese Baustelle noch ein paar Neugierige anlockt, die uns helfen wollen – keiner muss vom Fach sein, man kann alles recht schnell erlernen, wenn man etwas Geduld mitbringt.“

Arbeiten an der Bundesfestung auch in Neu-Ulm

Gewerkelt wird auch in Neu-Ulm, und zwar im Stützpunkt 58 bei Ludwigsfeld. Wäre da nicht eine leichte Aufschüttung mitten im Gelände, man wüsste nicht, dass sich dort – ebenfalls in einem Graben – eine Außenanlage befindet. Sie ist nicht groß, hat aber auch ihren Wert. Außen, vor allem an den mit schweren Gittern versehenen Eingängen, sieht man schon, dass teilweise altes durch neues Ziegelwerk ersetzt wurde. Innen haben die Arbeiten an der Wiederherstellung der originalen Einrichtung begonnen.

„Tische, Bänke und viele Details“, so Burger, „sollen die in Deutschland einzigartige Anlage aus der letzten Modernisierungsphase der Festung Ulm zu einem Ort mit besonderer Überlieferungsqualität machen.“ Markus Theile, der die Arbeiten nach gründlicher Recherche leitet und auch eigenhändig mit anpackt, ergänzt: „Es sind zwar Nachbauten, aber so originalgetreu, dass wir von funktioneller Authentizität sprechen können.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen