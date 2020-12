11:04 Uhr

Arbeiter stürzt in Wiblingen sechs Meter tief vom Dach

Bei Reinigungsarbeiten in Wiblingen stürzt der 37-jährige Mann vom Gebäude.

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch ein 37-Jähriger in Wiblingen. Der Mann war gegen Mittag an einem Gebäude in der Buchauer Straße in Wiblingen mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Dazu war er auf einem etwa sechs Meter hohen Dach, das teilweise mit Plexiglasplatten bedeckt ist. Eine Platte zerbrach und der Mann stürzte auf den Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Gewerbe- und Umweltermittler der Ulmer Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen laut Polizei nicht vor. (az)

