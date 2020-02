vor 7 Min.

Arbeitwohlfahrt freut sich über Mitgliederzuwachs

Die Führungsriege des Kreisverbandes wurde wiedergewählt. Ein Ortsverband gilt als besonders vorbildlich

Von Inge Pflüger

Elf Ortsvereine tragen in der Region Neu-Ulm den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) in der Region. Am Samstagnachmittag fand die Kreiskonferenz statt, in der die Führungsmannschaft einstimmig bestätigt wurde. Nach wie vor sei die AWO auf neue Mitglieder und Nachwuchs angewiesen – obwohl der Verband insgesamt einen Mitgliederzuwachs von 9,75 Prozent registrieren konnte.

Den Zuwachs nannte Vorsitzender Wolfgang Harant einen kleinen Lichtblick, trotzdem bat er die anwesenden 33 stimmberechtigten Delegierten künftig durch übergreifende Zusammenarbeit mit anderen Vereinen sowie mit interessanten Angeboten für die AWO zu werben.

Zuvor gedachte die Versammlung der beiden langjährigen und gestorbenen AWO-Vorsitzenden in Burlafingen: Kurt Fuchs, der 2018 unerwartet starb und Günther Pillich, langjähriger Vorsitzender in Nersingen-Straß, der im Januar 2020 nach längerer Krankheit gestorben ist.

In die Zukunft blickend sei nach wie vor ein produktives Arbeiten der demokratisch organisierten AWO mit Staat und Kommune, sowie in Abstimmung mit anderen Wohlfahrtsverbänden wichtig, hieß es. Dies machte auch Oberbürgermeister Gerold Noerenberg deutlich, der für das sehr gute Miteinander in all den vergangenen Jahren dankte und sich zugleich verabschiedete.

Die stellvertretende Landrätin Sabine Krätschmer lobte ebenfalls die Ehrenamtlichen. Sie sprach von einer „unverzichtbaren Arbeit für den Erhalt des sozialen Friedens in unserem Land“, die die AWO in ihren Ortsvereinen leiste. Sabine Krätschmer wusste sehr wohl, von was sie sprach, denn immerhin ist sie seit über 35 Jahren bei der AWO Strass ehrenamtlich dabei.

Anschließend berichteten die Delegierten über ihre Arbeit in den Ortsvereinen. Beispielhaft sei der Ortsverein Altenstadt genannt, dessen Vorsitzender Tobias Steidle im Neu-Ulmer Alfred-Schneider-Haus zahlreiche Aktivitäten auflistete, angefangen bei der Seniorenbetreuung, Ausflügen, Tänze für die Kids, über Vereinsfeiern bis hin zum Senioren-Skilaufen. Und: Vor neun Jahren wurde er zum Vorsitzenden mit 54 Mitgliedern gewählt und am Samstag konnte er mit 378 eingetragenen Mitgliedern aufwarten. Diese positive Entwicklung führte Steidle auf das große ehrenamtliche Engagement zurück „wir haben ein Paket von interessanten Angeboten geschnürt“, für alle Altersgruppen - als Lohn gab’s für die Altenstädter vom Bezirk Schwaben 2019 den Ehrenpreis für besondere Leistungen in der Wohlfahrtspflege .

Einstimmig gewählt wurden für die nächsten vier Jahre: Vorsitzender und Schriftführer Wolfgang Harant (Chef Gerlenhofener OV); die zwei Stellvertreter sind nach wie vor Friederike Draesner (Neu-Ulmer Ortsverein mit seinen vielfältigen Einrichtungen wie Frauenhaus, Begegenungsstätte, Notruf/Beratung) und Tobias Steidle (OV Altenstadt); Kassiererin Christa Steidle (OV Altenstadt).

