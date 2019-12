vor 4 Min.

Armut in der Region: Wenn das Geld zum Nötigsten fehlt

Manchmal geht es um jeden Cent: Wie sich in der jüngsten Bilanz der Kartei der Not zeigt, ist der Unterstützungsbedarf in der Region nach wie vor groß. Zunehmend Probleme bereiten vielen Menschen die hohen Wohnkosten.

Von Unserer Redaktion

Wer knapp bei Kasse ist, für den werden die Wohnkosten zu einem immer größeren Problem. Das lässt sich immer stärker an den aktuellen Hilfsanfragen bei der Kartei der Not ablesen. Im Jahr 2019 waren es in diesem Bereich mehr als im Jahr davor. Im Bereich der Neu-Ulmer Zeitung gab es ohnehin deutlich mehr Bitten um Hilfe. Das geht aus der aktuellen Auswertung der Kartei der Not hervor, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Im Gebiet der NUZ wurden 2019 80 Hilfeanfragen unterstützt, im Jahr davor waren es lediglich 58. Insgesamt half die Kartei der Not dort mit über 31100 Euro. Die Mittel dafür kamen nicht zuletzt von 253 Spendern. Die größten einzelsummen stammten vom TUI Reisecenter in Neu-Ulm sowie der Weißenhorner Bäckerei Johann Reißler.

Die Anfragen kamen in 36 Fällen von Familien mit gesamt 80 betroffenen Kindern. In 47 Fällen waren eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen. Insieben Fällen unterstützte das Hilfswerk eine Familie, die von einer Behinderung betroffen ist, etwa um den Kindern einen kleinen Ausflug, einen Zoo- oder Kinobesuch, die Mitgliedschaft im Verein oder eine Geburtstagsfeier zu ermöglichen. Auch die Kosten der Gesundheit und der Hilfsmittel wurden unterstützt.

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich um das Wohnen. So half die Kartei 54 Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung dastehen. Im Jahr zuvor musste die Kartei lediglich in 13 solcher Fälle eine Unterstützung leisten.

Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung nötig oder die Betroffenen brauchten Geld für Einrichtungsgegenstände wie etwa eine Kochmöglichkeit, einen Kühlschrank, einen Herd oder ein Bett mit Matratze. Zudem unterstützte das Hilfswerk in fünf Fällen den Lebensunterhalt, also gab Geld für Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel oder Babybedarf.

Darüber hinaus wurden wir soziale Beratungsstellen bei kurzfristigen Notfallhilfen ebenso unterstützt wie die Aktion „Neu-Ulm packt´s“ der Malteser, bei der regelmäßig Ehrenamtliche ein Lebensmittelpaket zu bedürftigen alten Menschen bringen, die kaum mehr aus dem Haus können. Hier fördert die Kartei der Not die Lebensmittel.

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort ist gewährleistet, dass die Unterstützung der Kartei der Not auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird. Dabei kommt jede Spende komplett bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden.

Wie die Kartei der Not Menschen unterstützt, mit denen es das Schicksal nicht so gut meint, sei hier exemplarisch an zwei Beispielen gezeigt:

Peter G. ist ein fleißiger Waldarbeiter, bis die anstrengende körperliche Arbeit ihren Tribut fordert. Rückenbeschwerden und kaputte Knie, eine Diabeteserkrankung und Depressionen sind die Folge. Er tritt gezwungenermaßen vorzeitig seinen Ruhestand an und lebt seither von äußerst kargen Mitteln. Wegen Eigenbedarf verliert der 62-Jährige auch noch seine Wohnung. Er hat Glück: Mithilfe eines Wohlfahrtsverbandes findet er einen Platz in einem betreuten Wohnheim. Für den Umzug hat er vorher schon 30 Euro pro Monat angespart. Jetzt bleibt ihm im Wohnheim nur ein Taschengeld und für dringend benötigte Winterschuhe, eine Winterjacke und eine neue Hose fehlt ihm das Geld. Die Kartei der Not unterstützt ihn dabei.

Claudia H. stammt aus einfachen Verhältnissen und hat sich früh den falschen Mann ausgesucht. Seit der Geburt ihrer Tochter waren sie alleine auf sich gestellt und sie hat sich als selbstständige Buchhalterin durchs Leben geschlagen und nebenher einiges geleistet. Nach der Kindererziehung half sie später bei der Pflege ihres Stiefvaters mit, danach versorgte sie ihren pflegebedürftigen Vater und nach dessen Tod dann ihre Mutter. Es war niemand anderes da. Seit einiger Zeit leidet ihre Tochter an einer chronischen Krankheit – die nächste Pflegeherausforderung. Dann erkrankt Frau H. selbst an Krebs, kann kaum mehr arbeiten und ist zu 80 Prozent schwerbehindert.

In der Überlastung hat sie viel zu spät Hilfe gesucht, nämlich erst dann, als sie aus der Wohnung ausziehen sollte, weil die Mietrückstände zu groß wurden. Heute hat sie professionelle Hilfe eines Wohlfahrtsverbandes, der auch die finanzielle Situation für die Zukunft regeln hilft. Damit sie wegen der noch bestehenden Mietrückstände nicht auf der Straße landet, hilft hier die Kartei der Not.

