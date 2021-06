Airbus-Zulieferer Diehl Aviation baut rund 900 Stellen ab

ARCHIV - Ein Airbus Mitarbeiter geht im Werk Laupheim Kreis Biberach an einem Kabinenmodell des künftigen A350 vorbei Archivfoto vom 16.11.2007. Die Mitarbeiter des Airbus-Standortes hatten die Bruchlandung schon fest vor Augen. Doch jetzt soll der Standort neuen Aufwind bekommen. Der Verkauf an den Nürnberger Technik- und Rüstungskonzern Diehl ist perfekt, die Jobs sind gesichert. Foto: Stefan Puchner dpa/lsw zu lsw-Korr: Nach zwei Jahren Angst soll Laupheim zum Höhenflug ansetzen vom 07.08.2008 +++c dpa - Bildfunk+++