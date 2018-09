vor 36 Min.

Auftakt mit Weltpremiere bei der 875-Jahr-Feier

Zur Eröffnung der 875-Jahr-Feier Nersingens ertönt zum ersten Mal ein eigens für die Gemeinde gedichtetes Lied.

Von Ariane Attrodt

Mit mehr als nur einem großen Knall haben die Festtage zur 875-Jahr-Feier der Gemeinde Nersingen Donnerstagnachmittag begonnen: Die Böllerschützen aus Straß und Oberfahlheim eröffneten die Abendserenade auf dem Rathausplatz. Für die Gemeinde sei es ein „doppeltes Jubiläum“, wie Bürgermeister Erich Winkler erklärte: So wurde Nersingen nicht nur vor 875 Jahren erstmals urkundlich erwähnt, vor 40 Jahren fand auch die Eingemeindung zur Großgemeinde statt. „Es gibt vielleicht manche, die sagen, dass muss man nicht unbedingt feiern“, sagte Winkler mit einem Schmunzeln. Aber: „Ich finde es gut, wenn die einzelnen Teile sich ein Stück weit ihre Identität bewahren.“ Wichtig sei: Wenn etwas Großes – wie das Jubiläum – ins Haus steht, sei man eine Gemeinschaft. „Und darauf,“, so der Rathauschef, „bin ich ein Stück weit stolz.“

Die neue Dorflinde in Nersingen wurde symbolisch gepflanzt

Eine Weltpremiere lieferte der Gesangverein Nersingen: das „Nersinger Lied“ wurde uraufgeführt. Dirigent Herbert Schneider hatte den Text gedichtet – mit Zeilen wie „unsere Heimat ist Nersingen im Schwabenland“ oder „ob Arbeit, ob Freizeit – wir leben gerne hier“. Bei ihrer zweiten Einlage besang die Gruppe dann die neue Dorflinde auf dem Rathausplatz. Den Baum hatten der Gartenbauverein Fahlheim-Straß und das Ingenieurbüro Ellendt aus Sigmaringen, das seit über 50 Jahren mit der Gemeinde Nersingen zusammenarbeitet, gespendet.

Die junge Linde, die bereits vor ein paar Tagen ihren Platz im großen Pflanztrog eingenommen hat, wurde dann auch unter großem Applaus symbolisch gepflanzt, bevor die Volkstanzgruppe der Nersinger Büttelzunft ihr Können zeigte. Ihren Ausklang fand die Auftaktveranstaltung anschließend in der Gemeindehalle, wo der Gospelchor Gospel & more für noch mehr gute Stimmung sorgte.

So geht’s weiter Am Freitagabend findet in der Gemeindehalle ein Festabend für rund geladene Gäste statt, am Samstag folgt für alle Bürger der große Tanzabend. Ab 20 Uhr treten die Band „The Cash“ und die Schlagersängerin Melanie Payer aus Kärnten auf. Einlass ist ab 18 Uhr. Am Sonntag finden die 875-Jahr-Feierlichkeiten ihren Abschluss mit Festumzug (9.30 Uhr), Gottesdienst (10 Uhr) und Regionalmarkt (offizielle Eröffnung um 12 Uhr). Eine umfangreiche Vorschau zu den Festtagen finden Sie auch hier.

