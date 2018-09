vor 42 Min.

Aufzüge am Ulmer Hauptbahnhof fahren wieder

Der Aufzug am Ulmer Hauptbahnhof wird erneuert.

Seit Montag, 20. August, standen die beiden Aufzüge auf beiden Seiten des Fußgängerstegs am Ulmer Hauptbahnhof still: Steuerungstechnik und Antriebe mussten erneuert werden. Rechtzeitig zum Wochenende und damit drei Tage früher als geplant können beide Anlagen seit Freitag wieder genutzt werden. Die von der Stadt beauftragte Firma habe hervorragende Arbeit geleistet, betonte Thomas König vom Sachgebiet Verkehrstechnik.

Die Aufzüge am Steg gehören laut Aussage des Herstellers mit rund 1600 Fahrten täglich zu den die am meisten benutzten Aufzügen im gesamten Bundesgebiet. Die neue Antriebstechnik kostet die Stadtverwaltung pro Aufzug rund 45000 Euro. Man rüstet sich damit auch für die ab 10. September steigende Zahl an Passanten, die aufgrund des Schienenersatzverkehrs infolge der Elektrifizierung der Südbahn erwartet werden. (az)

