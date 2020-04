Ausgangsbeschränkung: Anzeigen, weil man gemeinsam Bier trinkt

Plus Die Polizei kontrolliert die Ausgehbeschränkung wegen Corona im Landkreis Neu-Ulm konsequent. Und die Beamten treffen dabei immer wieder auf ähnliche Situationen.

Die Polizei zwischen Alpen und Donau zieht eine insgesamt positive Bilanz zum Verhalten der Menschen in Bezug auf die Ausgangsbeschränkung. Von Freitag bis Sonntagfrüh wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West insgesamt 4146 Kontrollen durchgeführt. Hierbei mussten 350 Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Es wurden wie bisher auch hauptsächlich Personen angetroffen, die ohne triftigen Grund unterwegs waren oder sich in kleinen Gruppen versammelt hatten, obwohl sie nicht demselben Hausstand angehörten. Die Polizei appelliert nochmals an alle, gefahrgeneigte Sportarten im Hinblick auf die Krankenhauskapazitäten und aus Rücksicht auf die Rettungskräfte zu vermeiden. Die Polizei wird ihre Kontrollen zur Eindämmung der Pandemie fortsetzen.

In Neu-Ulm wurden acht Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung festgesellt. In Holzheim hat die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr einen in Neu-Ulm wohnenden Mann kontrolliert, der einen Bekannten besuchen wollte. Dieses Ansinnen stellt keinen triftigen Grund zum Verlassen der eigenen Wohnung dar, den 32-jährigen Mann erwartet nun ein Bußgeld. In Altenstadt geriet ein 20-Jähriger am Sonntagnachmittag mit seiner Mutter in Streit. Er wollte in Altenstadt unbedingt einen Freund besuchen. Als die Mutter ihm dies untersagte, geriet der Sohn derart in Rage, dass er zwei Autos der Familie demolierte. Es entstand ein Schaden von geschätzten 700 Euro.

Corona: Zwei Männer sind im Auto unterwegs, drei treffen sich

An einer Tankstelle in Vöhringen wurden zwei Männer in einem Auto kontrolliert. Auch diese beiden konnten keinen triftigen Grund für ihren Aufenthalt im öffentlichen Raum vorbringen. Am frühen Sonntagabend sahen Polizisten auf einem Balkon in Vöhringen zwei Männer beim Biertrinken. Nur einer wohnte tatsächlich dort, der andere war zu Besuch. Beide erhalten eine Anzeige. In Buch trafen sich drei Männer in einem Garten und tranken ebenfalls Bier. Eine ähnliche Situation stellten die Beamten in Illertissen fest. In einem Garten im Schwarzenbergweg trafen sich drei Männer widerrechtlich.

In Illertissen im Bereich der Ulmer Straße kontrollierte die Polizei am Sonntag drei junge Männer, die sich offensichtlich unerlaubt getroffen hatten. Die drei waren den Polizisten bereits aus diversen Kontrollen in der Vergangenheit bekannt. Bei der Durchsuchung eines der Männer fanden die Beamten außerdem eine geringe Menge Marihuana. (az)

