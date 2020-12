10:35 Uhr

Auto kracht in Lkw: Unfall mit Sommerreifen auf A8-Parkplatz bei Dornstadt

Ein Auto musste nach dem Unfall an der A8 abgeschleppt werden.

Ein Autofahrer bemerkte zu spät, dass der Lkw vor ihm bremst und kracht in dessen Heck. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Rund 20.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalles am frühen Montagmorgen auf der A8 bei Dornstadt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines Sattelzugs gegen 3.15 Uhr in Richtung München unterwegs. Auf einem Parkplatz bei Scharenstetten bremste der 34-Jährige. Ein nachfolgender VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte in das Heck des Sattelzugs. Der 32-Jährige hatte an seinem Auto noch Sommerreifen aufgezogen.

Der Sachschaden am Auflieger und am VW beträgt jeweils rund 10.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. (az)

