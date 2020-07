vor 24 Min.

Auto prallt am Blaubeurer Ring in Ulm gegen Baum

Am Blaubeurer Ring, für viele Autofahrer einfach der "Horror-Kreisel", ereignen sich immer wieder Unfälle. Am Montag stießen dort erneut zwei Autos zusammen.

Am Blaubeurer-Tor-Ring in Ulm sind am Montag zwei Autos zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge prallte daraufhin gegen einen Baum.

Kurz nach 18 Uhr fuhr eine 42-Jährige auf dem Hindenburgring in Richtung Blaubeurer Tor. Sie kam aus Richtung Neu-Ulm und wollte in den Kreisverkehr einfahren. An der Einfahrt übersah sie laut Polizei den Geländewagen eines 43-Jährigen. Der war bereits im Ring unterwegs und stieß mit dem Kia zusammen. Durch den Zusammenstoß verlor der SUV-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte frontal gegen einen Baum.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40 000 Euro

Der 43-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die 42-jährige Fahrerin im Kia blieb unverletzt. Der Land Rover war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Die Verkehrspolizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. (az)

