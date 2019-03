01.04.2019

Auto überschlägt sich bei Illerrieden

Auf der württembergischen Landesstraße 260, kurz nach dem Ortsende von Illerrieden in Richtung Ulm, hat sich am Sonntagmorgen ein Auto überschlagen. Dabei wurden zwei Frauen schwer verletzt.

Zwei Frauen werden verletzt. Brandalarm in Vöhringen

Von Wilhelm Schmid

Die Feuerwehren hatten am Wochenende im Landkreis Neu-Ulm und dem benachbarten Baden-Württemberg einiges zu tun. Der Grund waren mehrere Unfälle. Ein besonders schwerer ereignete sich bei Illerrieden. Bei einem Brandalarm in Vöhringen spielte die Zeitumstellung eine Rolle.

Kurz nach 7 Uhr kam es am Sonntagfrüh zu einem Unfall auf der württembergischen Landesstraße 260, kurz nach dem Ortsende von Illerrieden in Richtung Ulm. Dort war ein mit zwei Frauen besetzter Wagen von Norden kommend zunächst nach rechts in den dort sehr tiefen Straßengraben gefahren. Dann überschlug sich das Fahrzeug derart, dass es wieder auf die Straße heraufschleuderte und auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Frauen wurden mit nach erstem Anschein schweren Verletzungen in Kliniken eingeliefert.

Bereits in der Nacht auf Sonntag hatte die Feuerwehr Vöhringen die wohl längste Ausrückzeit ihrer Geschichte zu verzeichnen: Sie wurde um 1.58 Uhr zum Josef-Cardijn-Haus alarmiert, wo beim Aufräumen nach einer Hochzeitsfeier Rauchgeruch wahrgenommen wurde. Als der Löschzug eintraf, war es 3.07 Uhr. Doch die Wehr hatte nicht etwa mehr als eine Stunde für die Einsatzfahrt gebraucht – schuld an der „Verzögerung“ (die keine war) war die inzwischen erfolgte Zeitumstellung. Rauch oder ein sonstiges „Schadenereignis“, wie es in der Feuerwehr-Fachsprache heißt, konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

