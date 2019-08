vor 36 Min.

Bald dürfen Vereine hier wieder proben

Die alte katholische Schule ist Ende Oktober bezugsfertig. Und auch bei der Tafel gibt es gute Nachrichten

Von Angela Häusler

Die Sanierung der alten katholischen Schule auf dem Sendener Kirchberg ist weitestgehend abgeschlossen.

Darüber informierte Sendens Bürgermeister Raphael Bögge am Dienstag im städtischen Ferienausschuss. Demnach befänden sich die Arbeiten am Obergeschoss in der Endphase, das Erdgeschoss soll bereits nach den Sommerferien beziehbar sein. Ende September erfolge dann noch der Bau einer außen gelegenen Fluchttreppe. Es sei davon auszugehen, dass das Obergeschoss ab Ende Oktober von den Vereinen genutzt werden kann, sagte Walter Gentner, Geschäftsbereichsleiter für Vereine, Bildung und Kultur, in der Sitzung.

Der Ferienausschuss genehmigte einstimmig die Mehrausgaben, die bei der Sanierung entstanden sind. 50000 Euro fallen demnach zusätzlich an. Im aktuellen Haushalt ist für die alte katholische Schule eine Summe in Höhe von 250000 Euro bereitgestellt. Finanziert werden die Mehrkosten aus eingeplanten Mitteln für die Sendener Tafel, die in diesem Jahr nicht mehr gebraucht werden.

Die Sendener Tafel wiederum, erklärte Bögge darüber hinaus, werde wahrscheinlich noch heuer an ihren neuen Standort ziehen können. Die Umbauarbeiten seien bereits im Gange, über den Mietvertrag werde derzeit verhandelt. Nach längerer Suche hatte die Helfer-Organisation, die Bedürftige mit günstigen Lebensmitteln versorgt, im Frühjahr eine neue Bleibe gefunden (wir berichteten). Sie kommt nun in der Ortsstraße, in Räumen des ehemaligen „Radieschen-Marktes“, unter.

