vor 43 Min.

Bankvorstand mit nur 39 Jahren

Volksbank Ulm sortiert sich neu

Ein neues Vorstandsmitglied der Volksbank Ulm stellte sich bei der Vertreterversammlung vor: Alexander Schulze, der mit Wirkung zum 1. Juli vom Aufsichtsrat in den Vorstand bestellt wurde verantwortet zukünftig unter anderem die Vorstandsressorts Kredit, Recht und Abwicklung. Der 39-jährige Diplom Betriebswirt (FH) kennt das Haus seit vielen Jahren: Als Führungskraft hat er an der Entwicklung der Bank-Strategien mitgewirkt. Der Aufsichtsrat der Volksbank Ulm-Biberach hat sich neu konstituiert. Dabei wurde das Präsidium mit Peter Kulitz (Ulm) als Aufsichtsratsvorsitzenden und Robert Bausch (Mittelbiberach) als dessen Stellvertreter bestätigt.

Neu in den Aufsichtsrat wurde Brigitte Zürn (Weißenhorn) gewählt - sie folgt auf Werner Utz (Ehingen). Dieser stand nach Erreichen der in der Satzung der Volksbank Ulm-Biberach festgelegten Altersgrenze für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung. „Wir sind zufrieden mit den Ergebnissen. Auch in der ‚neuen Normalität’ bestehend aus anhaltender Negativzinsphase, hoher Wettbewerbsintensität und steigendem regulatorischen Aufwand bewegen wir uns weiter stabil“, so Vorstandssprecher Ralph P. Blankenberg anlässlich des Ergebnisberichtes (wir berichteten) auf der Vertreterversammlung am Dienstagabend in der Donauhalle in Ulm. Für Euphorie sei aber gerade in der Finanzwirtschaft kein Raum. Trotz der großen Herausforderungen sehe er die Volksbank für die Zukunft gut gerüstet. (az)

