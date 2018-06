07.06.2018

Baugebiet bereitet Bürgern Bauchschmerzen

Beim Infoabend mit der Stadtverwaltung hatten die Pfuhler viele Fragen. Manche befürchten Verkehrsprobleme

Von Inge Pflüger

Das städtebauliche Konzept für das geplante Pfuhler Baugebiet „Im Eiland“ zwischen Saalbaustraße und Striebelhofweg wird wohl ein harter Brocken für die Stadtverwaltung. Dies jedenfalls zeichnete sich bei der ersten öffentlichen Planvorstellung ab. Mehr als 100 Bürger kamen in den Pfuhler Museumsstadel und wurden von den Stadtvertretern informiert. Bürgermeisterin Rosl Schäufele hatte in Vertretung von OB Gerold Noerenberg alles bestens im Griff – es wurde hart, aber überwiegend fair mit konstruktiver Kritik diskutiert.

Bis zur Vollendung des Werkes werden noch etliche Jahre ins Land ziehen, wies Schäufele hin. Sicher aber sei, dass zahlreiche Wohnungssuchende auf den Wartelisten stehen, auch in Pfuhl. Das 4,4 Hektar umfassende Bauland am nördlichen Ortsrand Pfuhls soll etwa 2021 zur Verfügung stehen. Insgesamt sind rund 130 neue Wohneinheiten für etwa 300 Bürger geplant, unter anderem werden 41 Einfamilien- und Doppelhäuser, Ketten- und Reihenhäuser sowie wenige mehrgeschossige Wohnhäuser gebaut.

Nach rund 80 Minuten Diskussion konnten die Stadtvertreter Bürgermeisterin Schäufele, Stadtbaudirektor Markus Krämer, Raimund Heckmann, von der Abteilung Stadtplanung und Lutz Dietl, zuständig für den Bereich Straßen und Brücken, ein ganzes Paket von Anregungen und Vorschlägen mit ins Rathaus nehmen. So bereiten den Anwohnern die geplante einzige Erschließungsstraße große Sorgen, der Rest soll als im Wohngebiet Stichstraßen und Gehwege ausgewiesen werden. Heute schon graut es einem Bürger, wenn er an das „kleine Nadelöhr“ denke, das entsteht, falls alles nur über die Saalbaustraße geführt wird. Eine Bürgerin sorgt sich vor allem um die Kinder, die in dem „gefährlichen Ecke Saalbaustraße/Krummenweg“ unterwegs sind. Deshalb wurde eine Weiterführung der Erschließungsstraße bis zum Striebelhofweg gefordert. Ob dies machbar ist, wird nun geprüft.

Eine weitere Frage: „Wohin mit den parkenden Autos?“ Diese Sorgen entkräftete Stadtbaudirektor Krämer, der auf die Tiefgarage hinwies, die zumindest beim ins Auge gefassten fünfgeschossigen Wohnblock entstehe. Zudem würden die Vorgaben der Stellplatzsatzung eingehalten.

Der Wohnblock wurde von etlichen Pfuhler übrigens gar nicht gewollt, das Gegenargument jedoch: Man baue in die Höhe, damit nicht zu viel Flächen versiegelt werden. Geprüft werden soll auch, ob die Andienung durch den öffentlichen Nahverkehr (ÖVPN) passt. Ebenso soll die Verwaltung in Sachen Lärmthematik mit Blick auf den nahe gelegenen Hundetrainings- beziehungsweise Golfplatz sowie die Firma Reinz aktiv werden.

Der Entwurf 34 „Im Eiland“ liegt bis Freitag, 15. Juni, im dritten Stock, Abteilung Stadtplanung, im Rathaus aus. Dort können die Bürger zusätzliche Wünsche, Vorschläge und Anregungen einbringen. Die werden dann zusammengefasst und erneut im Stadtrat beziehungsweise im Ausschuss beraten.

