Bei diesem Empfang klatscht auch die Polit-Konkurrenz

Entspannte Stimmung beim Neujahrsempfang der Kreis-SPD in Weißenhorn. Ulrich Schäufele, Vorsitzender der sozialdemokratischen Kreistagsfraktion (links), konzentrierte sich in seiner Rede auf zwei große Themen.

Bei den Neujahrsempfängen treffen sich Vertreter unterschiedlichster Parteien. Bei der Kreis-SPD in Weißenhorn bleibt der Kommunalwahlkampf weitgehend außen vor

Von Ronald Hinzpeter

Der Reigen der Neujahrsempfänge ist in vollem Gange und die Anziehungskraft auf die Bürgerinnen und Bürger scheint ungebrochen – obwohl vielerorts immer wieder die gleichen Menschen zusammenkommen. So waren etliche Mandatsträger, die sich am Sonntag in der rappelvollen Illertisser Schranne beim Empfang der Stadt drängten, auch wieder tags darauf bei der SPD in Weißenhorn zu sehen. Wobei dieses Treffen tatsächlich als ausdrücklich kreisweites Ereignis ausgelegt ist, denn dazu lädt die Kreistagsfraktion der Sozialdemokraten ein. Dennoch war auch die politische Konkurrenz im Stadttheater ausgesprochen gut vertreten, was nicht unbedingt am heraufziehenden Kommunalwahlkampf liegt, sondern zur guten Tradition gehört. Hier trifft sich alljährlich eine Art Große Koalition der Neujahrsempfangs-Besucher. Ohnehin spielte der anstehende Urnengang in den Reden kaum eine Rolle. Allerdings trat erstmals eine Rednerin auf, die Bürgermeisterin werden will.

Auch das prägende Landkreisthema des vergangenen Jahres, der Nuxit, war nach drei kurzen Sätzen bereits wieder abgeräumt: Der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Ulrich Schäufele, streifte den Wunsch der Neu-Ulmer nach Kreisfreiheit nur ganz kurz. Als Neu-Ulmer war er ein klarer Befürworter der Selbstständigkeitsbestrebungen. Stattdessen stellte er zwei andere Themen in den Mittelpunkt seiner Rede. Das eine war der Nahverkehr. Er fordert mehr Entschlossenheit bei der Umsetzung des geplanten Regio-S-Bahn-Netzes. Er bekennt sich klar zur Schiene und glaubt, dass sich entsprechende Projekte auch mal relativ zügig umsetzen lassen. Er verwies auf den neuen Halt an der Bahn-Neubaustrecke Ulm–Wendlingen. Die Idee tauchte erstmals 2013 auf und 2022 soll der ursprünglich nicht vorgesehene Bahnhof in Betrieb gehen.

Schäufele machte sich noch einmal stark dafür, den Nahverkehr im Landkreis Neu-Ulm samstags kostenlos anzubieten. Über einen entsprechenden Antrag seiner Partei im Kreistag ist noch nicht entschieden, im Landratsamt werden dazu noch „Zahlen und Fakten erhoben“, wie es im November hieß. Schäufele meinte: „Kostenloser Nahverkehr an Samstagen im Landkreis wäre auch eine Wende in der bisherigen Denkweise“, und forderte, „wir müssen viel schneller, innovativer und experimentierfreudiger werden.“ Das gelte auch bei der Suche nach klimafreundlichen Antrieben.

Sein zweites Thema war das Wohnen, das sich auch in der Doppelstadt Ulm/ Neu-Ulm stetig verteuert. Schäufele erneuerte noch einmal seinen Wunsch nach einem kreisweiten Bündnis für bezahlbares Wohnen. Das könne etwa die vielen lobenswerten Einzelinitiativen von Städten und Gemeinden koordinieren oder Leitlinien vereinbaren, die mehr Investitionen in bezahlbaren Wohnbau ermöglichen.

Premiere für die Sendener Bürgermeisterkandidatin

Anstelle des verhinderten SPD-Kreisvorsitzenden Karl-Heinz Brunner trat erstmals die sozialdemokratische Bewerberin um den Chefsessel im Sendener Rathaus auf, Maren Bachmann. Sie ging nicht speziell auch auf lokal- oder kreispolitische Themen ein, sondern wurde eher grundsätzlich. Sie forderte von den Politikern, wenn sie Menschen überzeugen wollten, so „müssen wir selber überzeugt sein“. Sie selber wolle „machen und nicht nur meckern“, deshalb trete sie bei den Kommunalwahlen an.

Schmidt, Brandt, Schröder

Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt erinnerte an die SPD-Kanzler Helmut Schmidt, Willy Brandt und Gerhard Schröder, bei denen man noch wusste, wofür sie standen. Er forderte seine Politikerkollegen auf, rauszugehen zu den Menschen und mit ihnen zu reden, um zu erfahren, was ihnen am Herzen liege – und ihnen im Gegenzug glaubhaft zu vermitteln, „dass wir das auch umsetzen“. Es gehe nicht darum, nur Wahlen zu gewinnen, sondern aus innerer Überzeugung zu handeln.

