Bekommt Neu-Ulm zwei neue Bahnhalte?

Plus Die Stadt Neu-Ulm soll frühzeitig Vorbereitungen für mögliche neue Stationen treffen, fordert die SPD. Doch die Pläne hängen stark von der neuen ICE-Strecke ab.

Von Michael Ruddigkeit

Mehr als 100 Jahre lang hatte Burlafingen einen eigenen Bahnhof. Doch in den 1980er Jahren wurde der Neu-Ulmer Stadtteil vom Zugverkehr abgehängt. Das könnte sich in einigen Jahren wieder ändern.

Im Zuge des Ausbaus der Regio-S-Bahn Donau-Iller sind auch zwei neue Bahnhalte in Neu-Ulm vorgesehen: im Industriegebiet und eben in Burlafingen. Die Stadt sollte bereits jetzt mit ersten Vorbereitungen beginnen, fordert die SPD-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat. Doch die neuen Stationen hängen maßgeblich von einem Großprojekt der Bahn ab, nämlich der geplanten ICE-Neubaustrecke Ulm – Augsburg.

„In weniger als zehn Minuten von Burlafingen nach Neu-Ulm beziehungsweise Ulm wäre ein Riesenschritt zu einem attraktiveren Nahverkehr und eine unschlagbare Alternative zum Auto“, schreiben die SPD-Stadträte Rudolf Erne und Ulrich Schäufele in ihrem Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU). Um frühzeitig die Weichen für die möglichen neuen Bahnhalte Burlafingen und Industriegebiet zu stellen, solle die Verwaltung eine Umgebungsplanung in Angriff nehmen.

Nicht nur in Neu-Ulm werden neue Bahnhalte geplant

Denn für die Infrastruktur um eine neue Bahnstation herum sei die Kommune zuständig. Und die solle ermitteln, welche Flächen benötigt werden und ob gegebenenfalls Grundstücke gekauft werden müssen – um beispielsweise Bushaltestellen, Park-and-ride-Plätze oder Abstellflächen für Fahrräder zu schaffen. Die SPD verweist auf das Beispiel Ummendorf (Kreis Biberach), wo ebenfalls eine Regio-S-Bahn-Station geplant ist. Dort sei durch einen geplanten Grundstücksverkauf der Bahn an Dritte beinahe das ganze Projekt gefährdet worden. „Wir sollten durch eine vorausschauende Planung den Neubau der Bahnhalte sichern und möglichst attraktiv und günstig gestalten“, schreiben die Genossen. Auch solle geprüft werden, ob die aktuellen Flächennutzungs- und Bebauungspläne in der Umgebung der möglichen Bahnhalte noch passend seien. In der Umgebung der Stationen sollten Wohnbebauung und Gewerbe mit höherer Bevölkerungs- und Arbeitsplatzdichte bevorzugt werden.

„Uns ist bewusst, dass in Zeiten einer angespannten Haushaltslage die Beauftragung von Planungen gut überlegt sein muss“, schreibt die SPD-Fraktion. „Bei diesem großen Zukunftsthema ist das Geld gut angelegt und ein mögliches kurzfristiges Nachbessern bei fehlenden Grundstücken würde sehr teuer werden.“ Die SPD geht davon aus, dass die neuen Bahnhalte nicht erst bei Fertigstellung der neuen ICE-Strecke möglich seien, sondern nach Festlegung der Trasse, was in zwei bis drei Jahren geschehen solle. „Es wäre doch schön wenn 2026, also 150 Jahre nach Eröffnung des Burlafinger Bahnhofs, eine Zugfahrt von Burlafingen wieder Alltag wäre und der Fehler der Bahnhofschließung in den 1980er Jahren behoben wäre“, meinte Ulrich Schäufele.

Die Planungen werden viele Jahre dauern

Am 5. August 1876 hatte das Königliche Oberbahnamt in der Augsburger Abendzeitung bekannt gegeben: „Mit 15. August l. Js. wird versuchsweise bei Bahnwärter-Posten Nr. 82 nächst der Ortschaft Burlafingen (zwischen Nersingen und Neu-Ulm) eine Haltstelle mit der Bezeichnung Burlafingen errichtet und werden vom gleichen Tage die Züge mit Personen-Beförderung ausschließlich der Courir- und Schnellzüge daselbst anhalten.“ Nach Ulm und Augsburg fuhr jeweils vier Mal am Tag ein Zug, und zwar entweder ein Postzug oder ein Güterzug mit Personen.

Dass es sich lohnt, frühzeitig mit den Planungen zu beginnen, bestätigt auch Oliver Dümmler, der Geschäftsführer des Vereins Regio-S-Bahn Donau-Iller: „Wenn heute die Bahn eine neue Station baut, macht sie nur das Nötigste“, sagte er. „Nämlich einen Bahnsteig mit barrierefreiem Zugang.“ Um alles drumherum müsse sich die Stadt kümmern. Es sei deshalb empfehlenswert, sich früh mit dem Umfeld der Haltestellen auseinanderzusetzen und die Rahmenbedingungen zu schaffen. „Wichtig ist ja, dass man kurze Wege hat.“ Deshalb komme es darauf an, die Schnittstellen, etwa zwischen Bus und Bahn, möglichst optimal zu planen.

Projekt hängt von Neubaustrecke Ulm - Augsburg ab

Das Vorhaben stehe allerdings noch ganz am Anfang, dämpfte Dümmler die Erwartungen. „Es hängt stark vom Großprojekt Neubaustrecke Ulm – Augsburg ab.“ Für den Neubau der ICE-Trasse prüft die Bahn vier mögliche Varianten (wir berichteten). Noch befinden sich diese in 500 Meter breiten Korridoren. Nächstes Jahr sollen diese auf 20 Meter breite Linien verringert werden. Ein Raumordnungsverfahren für das Millionen-Projekt soll 2023 beginnen. Spätestens Anfang 2024 will die Bahn eine Vorzugsvariante bestimmen.

Dann dürfte auch Klarheit darüber herrschen, wie die Chancen für die neuen Neu-Ulmer Bahnhalte stehen. Falls die neue ICE-Trasse entlang der bestehenden Strecke gebaut wird und erst hinter Unterfahlheim abbiegt, rückt das Projekt nach Einschätzung von Oliver Dümmler in weite Ferne. Denn dann seien die neuen Halte Teil des Großprojekts. In diesem Fall könne es viele Jahre dauern. Wenn die künftige ICE-Linie dagegen einen anderen Verlauf nimmt und bereits vor Burlafingen von der Bestandsstrecke abzweigt, könnte es deutlich schneller gehen. Denn dann wäre das regionale Vorhaben abgekoppelt von dem aufwendigen Neubau der ICE-Trasse. „Im Moment zeichnet sich kein schneller Weg ab“, sagte Dümmler. „Aber sollte sich die Chance ergeben, würden wir in die Kerbe schlagen, um hier möglichst schnell voranzukommen.“

