Bellenberg hat das erste Schnelltestzentrum im Landkreis Neu-Ulm

Plus Der Landkreis Neu-Ulm entwickelt gerade eine eigene Teststrategie. Ein wichtiger Baustein ist das Schnelltestzentrum des Bellenberger Apothekers Frank Henle.

Von Ronald Hinzpeter

Für den Bellenberger Apotheker Dr. Frank Henle war es "eine Herzensangelegenheit": Es sollte dringend mehr getestet werden, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, findet er. Deshalb hat er sich bemüht, ein Schnelltestzentrum auszubauen und dafür vom Landratsamt nun die offizielle Ermächtigung bekommen. Seit Freitag werden Proben genommen - und das soll noch nicht alles sein, wie Landrat Thorsten Freudenberger verspricht.

Schnelltestzentrum in Bellenberg: Genehmigung kam schnell

Es ging überraschend schnell: Kaum hatte Frank Henle von der Brunnenapotheke dem Landrat die Idee vorgestellt, ein eigenes Schnelltestzentrum zu etablieren, da bekam er schon die Genehmigung. "Ich bin auf offene Ohren gestoßen, meine Anfrage war in vier Tagen beantwortet", freut er sich. Und auch mit der Gemeinde lief es gut. Seit Freitagmorgen können er und seine Leute im ehemaligen evangelischen Gemeindehaus in der Pfarrer-Hölch-Straße 7 Schnelltests anbieten. Der Zuspruch sei auch schon sehr gut gewesen. Der Vöhringer Bürgermeister Michael Neher kam ebenfalls bereits vorbei, denn er hätte gerne eine eigene Teststation in seiner Stadt. Henle, der auch in Vöhringen eine Apotheke betreibt, will ihm dabei behilflich sein, wie er gegenüber unserer Redaktion sagte. In Frage käme dafür das Kulturzentrum. Mit seiner Schnellteststation kann sich Henle Pionier nennen, denn sie ist die erste ihrer Art im Landkreis.

Dort kann laut Henle jeder Proben nehmen lassen, doch manche müssen dafür 29,95 Euro zahlen, andere nicht. Dazu gehören etwa solche, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten, deren Warn-App eine entsprechende Begegnung angezeigt hat oder Beschäftigte einer Gesundheitseinrichtung, in der es in den vergangenen zehn Tagen Infektionen mit Corona gab. Bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern werden die Kosten ebenfalls übernommen. Wer jedoch Symptome der Erkrankung hat, etwa Fieber oder starken Husten, kann dort keinen Abstrich bekommen.

Landkreis Neu-Ulm bemüht sich um weitere Schnelltestzentren

Landrat Freudenberger kündigte am Freitagvormittag im Ausschuss für Gesundheit und Krankenhauswesen an, dass sich der Kreis um weitere Testzentren bemühen werde, die von Apotheken betrieben werden: "Wir sind in diesen Tagen dabei, eine Teststrategie für den Landkreis zu entwickeln." Er hofft darauf, möglichst viele dafür gewinnen zu können, allerdings müssten dann auch die Kommunen entsprechende Räume zur Verfügung stellen, beispielsweise in Turnhallen. Die Apotheken können mit niedergelassenen Ärzten Kooperationen eingehen, um die Tests gemeinsam vorzunehmen.

„Wir hoffen, dass wir nun – nachdem die Rechtslage endlich klar ist - schnell viele kompetente Partner im Bereich der Apotheken sowie der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte finden, die Schnelltests niederschwellig in die Breite bringen“, sagt Landrat Thorsten Freudenberger. Die Testungen sollten weiter vereinfacht werden, indem sie an verschiedenen Orten angeboten werden. Dadurch seien kürzere Wege möglich und das Angebot sei "noch niederschwelliger". Ziel ist es, zügig kostenlose Schnelltests für alle anzubieten: "Ärzte und Apotheker können das." Mehr Tests bringen mehr Sicherheit, weil sich dann die Infektionsketten besser nachverfolgen lassen.

Weitere Testtermine für Schülerinnen und Schüler im Kreis Neu-Ulm

o Das Testzentrum des Landkreises in Weißenhorn hat zusätzliche kostenlose Termine speziell für Schülerinnen und Schüler geschaffen. An diesem Wochenende sowie in den darauffolgenden drei Wochen stehen wieder Termine zur Verfügung, teilt das Landratsamt mit. Konkret sind das: Samstag und Sonntag, 27. und 28 Februar von 13 bis 15 Uhr, montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr, sowie freitags von 13 bis 15 Uhr. Wer einen Abstrich nehmen lassen möchte, muss sich anmelden. Das funktioniert online über das Portal des Testzentrums unter https://portal.huber-health-care.com/signup. Dabei sollte das Feld „Schul-Testungen Neu-Ulm“ angeklickt werden.

