Benefiz-Aktion von Illerpower: Für alle ein Gewinn

Die Hilfsorganisation Illerpower stellt in Senden ein Programm zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes auf die Beine. Besonders US-Boliden wurden bestaunt.

Von Andreas Brücken

Eine große Schale mit bunten Papierröllchen steht auf dem Tisch und Sascha Mario Kassner verspricht: „Jedes Los gewinnt.“ 1500 Preise hat der Vorsitzende von Illerpower vom Dehner-Gartencenter zu verteilen – für einen guten Zweck: In diesem Jahr soll Ulrike Schmidt-Bommas für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Ulm den Erlös aus der Benefizveranstaltung erhalten.

Doch nicht nur die zahlreichen Preise haben die Besucher auf den Parkplatz vor dem Fachmarkt gelockt. Als Veranstaltungsmanager hatte Kassner auch mit einer ganzen Reihe von Musikern und Bands fast ein Festival für die Besucher organisiert. Mit dabei auch der Singer-Songwriter Maximilian Jäger aus Altenstadt, der durch das Fernsehen mit „X-Factor“ bekannt geworden ist. Als Lokalmatadoren stiegen die Mitglieder des Schalmeien-Expresses Illertal auf die Bühne.

Amerikanische Straßenkreuzer als Attraktion in Senden

Als weitere Attraktion haben sich die Freunde der amerikanischen Straßenkreuzer vom UMC-US Car Club Ulm an der Veranstaltung beteiligt. Für die Vereinssprecherin Stefanie Müller war die Teilnahme keine Frage, wie sie erklärte: „Wir wollen den Menschen helfen, denen es nicht so gut geht.“ UMC-Mitglied Bernd Ruetz ist mit seinem PS-starken Sportwagen professioneller Helfer und steht mit technischer und medizinischer Erfahrung bei Autorennen als Medical Interventions Car an der Strecke. Für die Benefizaktion öffnete Ruetz seinen Boliden, um Interessierten einen Einblick in den Wagen zu ermöglichen.

Bei so viel Volksfeststimmung freuen sich auch die Mitglieder des Hospizdienstes über die zahlreichen Besucher. Annette Schmidt, Anja Vogelsang und Birgit Slave sind drei von rund 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die Kinder in Familien betreuen, welche von Todesfällen betroffen sind. „Wir betreuen Kinder, wenn die Krankheit oder der Tod eines engen Angehörigen die ganze Kraft der Eltern in Anspruch nimmt“, erklärt Birgit Slave. Anja Vogelsang stellt dabei klar, dass ihre Arbeit nicht nur aus Trauer besteht: „Auch wir erleben viel Freude, wenn wir den Kindern ein Stück Kindheit in der schwierigen Phase bewahren.“ So sollen die Spendengelder auch für Ausflüge oder besondere Therapien, für die die Krankenkassen nicht aufkommen, verwendet werden, wie Annette Schmidt sagt.

