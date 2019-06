17:30 Uhr

Bestes Wetter, beste Laune bei der dritten Leserwanderung der NUZ

Ankunft am Marzellus-Garten: Die Teilnehmer der NUZ-Leserwanderung machen Station im rund 16000 Quadratmeter großen grünen Idyll zwischen Obenhausen und Weißenhorn.

Die dritte Leserwanderung von NUZ und Schwäbischem Albverein führt in den Marzellus-Garten. Die Tour kommt an – wie die beiden zuvor.

Von Sebastian Mayr

Die Frau kommt aus dem Schwärmen nicht heraus: „Das hatte ich nicht erwartet“, sagt sie. Dabei kommt sie selbst aus einer schönen Ecke: aus Kirchheim unter Teck. Jetzt steht sie bei strahlendem Sonnenschein zwischen den Büschen im Marzellus-Garten und bewundert das grüne Paradies, das Marzellus Hampp dort seit rund fünf Jahrzehnten hegt, pflegt und gestaltet. Das rund 16000 Quadratmeter große Gelände ist Zwischenziel und Magnet der dritten Leserwanderung der Neu-Ulmer Zeitung.

Die NUZ wird heuer 70 Jahre alt und hat ihre Leser aus diesem Anlass gemeinsam mit dem Schwäbischen Albverein und der der Donau-Iller-Nahverkehrverbund-GmbH (Ding) auf drei Wanderungen durch den Landkreis eingeladen: von Roggenburg nach Weißenhorn, vorbei an den Patriziersitzen im Ulmer Winkel und nun zum Abschluss von Weißenhorn über den Marzellus-Garten nach Biberachzell. Insgesamt haben sich knapp 170 Teilnehmer auf den Weg gemacht – zwei der Wanderungen mussten wegen des großen Interesses wiederholt werden. Eine davon ist die von Tourguide Ingeborg Müller. Die 66-jährige ausgebildete Wanderführerin ist von der Strecke und vom Marzellus-Garten genauso begeistert wie die Frauen und Männer, die sich von ihr durch den Wald und über die Felder vom Weißenhorner Waldfriedhof aus dorthin führen ließen. Mit Bahn und Bus hat sich die Gruppe in Neu-Ulm auf den Weg gemacht, einige Wanderer stießen in Weißenhorn dazu. Mit den Öffentlichen geht es auch wieder zurück.

Leserwanderung von Weißenhorn zum Marzellus-Garten

Einige Teilnehmer kommen von weit her – wie die Frau aus Kirchheim unter Teck. Das Programm des Schwäbischen Albvereins hat sie angelockt. Andere sind der Einladung der Neu-Ulmer Zeitung gefolgt: Viele wohnen im Landkreis und nutzen die Freizeitmöglichkeiten der Umgebung. Zwei Freundinnen aus Burlafingen und Weißenhorn waren schon bei der ersten Leserwanderung zum Kloster Roggenburg dabei, eine Gruppe von überwiegend pensionierten Lehrerinnen der Vöhringer Uli-Wieland-Mittelschule hat sich für den Ausflug verabredet und ein Paar aus Neu-Ulm genießt das Essen, das Marzellus Hampp für seine Besucher gekocht hat: ein Nudelgericht aus dem Wok.

Manche kennen den Marzellus-Garten schon von früheren Besuchen, manche sind zum ersten Mal hier. In einem sind sie sich einig: Das Arboretum, wie Fachleute einen Baumgarten mit zahlreichen Grüntönen, ist ein besonderer Ort. Ein Urteil, das die Wanderer mit den Teilnehmer der anderen Touren teilten. Auch die schwärmten von den schönen Strecken – und von der Begleitung und der guten Stimmung obendrein.

