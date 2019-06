vor 3 Min.

Besuch aus Kuba für Joo Kraus

Wir verlosen Karten für Konzert im Roxy

Bei seiner Reihe „Herzstücke“ lädt der Ulmer Trompeter Joo Kraus musikalische Freunde, Wegbegleiter und Kollegen zum gemeinsamen Musizieren ein. Bei der elften Ausgabe am Samstag, 15. Juni, um 20 Uhr im Roxy dürfte es auf der Bühne besonders voll werden: Kraus hat nämlich nicht nur die kubanische Pianistin Marialy Pacheco zu Gast, sondern auch den ebenfalls von der Karibikinsel stammenden Kammerchor „Vocal Leo“, der von Pachecos Mutter Corina Campos geleitet wird.

Die Pianistin ist viel herumgekommen in der Welt: Sie studierte in Havanna, lebte einige Jahre im australischen Brisbane, gewann als erste Frau überhaupt die „Piano Solo Competition“ beim Montreux Jazz Festival – und ist seit 2013 ganz in Deutschland zu Hause.

Der Veranstalter verspricht für den Abend „eine geballte Ladung kubanisches Lebensgefühl“. Und als NUZ-Leser haben Sie die Chance, kostenlos in deren Genuss zu kommen: Wir verlosen dreimal zwei Karten für das Konzert. Wer gewinnen will, schreibt bis morgen, Freitag, 10 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Herzstücke“ an die Adresse gewinnspiel@nuz.de. Bitte vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben.

Für alle Nicht-Gewinner gibt es Karten auf roxy.ulm.de oder an der Abendkasse. (az)

