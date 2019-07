13:17 Uhr

Betrunkener Autofahrer in der Ulmer Fußgängerzone ertappt

Eine Streife der Ulmer Polizei entdeckte am frühen Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr einen Autofahrer in der Fußgängerzone Hirsch- und Bahnhofstraße. Symbolfoto

Das hätte auch anders ausgehen können: Eine Streife der Ulmer Polizei entdeckte am frühen Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr einen Autofahrer in der Fußgängerzone Hirsch- und Bahnhofstraße. Als der Mercedesfahrer die Polizei sah, drücke er aufs Gaspedal und fuhr stark beschleunigt entgegen der Fahrtrichtung in die Glöcklerstraße Richtung Am Lederhof. Kurze Zeit später endete die Flucht im Bereich der Neuen Straße an einem Poller.

Auto musste abgeschleppt werden

Am Steuer saß ein 42-Jähriger, der nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte, dass der Mann zu viel davon getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Der Poller wurde aus dem Fundament gedrückt. Hier steht die Schadenshöhe noch nicht fest. (az)

