vor 40 Min.

Betrunkener belästigt Mädchen bei Oldtimertreffen sexuell

Beim Oldtimertreffen in Wullenstetten hat ein 62-Jähriger drei Mädchen und eine junge Frau sexuell belästigt. Außerdem bedrohte er einen Polizisten.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am späten Samstagabend beim Oldtimertreffen in der Friedrich-List-Straße. Den Angaben zufolge fasste der Tatverdächtige zwei 14-jährigen Mädchen an den Po. Danach streichelte er einer 13-Jährigen über den Oberschenkel. Auch eine 25-Jährige soll der Mann sexuell belästigt haben. Bei der Aufnahme des Sachverhalts bedrohte der 62-Jährige einen der Beamten, so die Polizei. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Sein Motorrad musste er stehen lassen, da er augenscheinlich alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille.

Mögliche weitere Opfer sollen sich bei der Polizei Weißenhorn melden

Den 62-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Bedrohung und sexueller Belästigung. Sollten weitere, bislang unbekannte Personen durch den Täter in ähnlicher Weise bedrängt worden sein, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96 550 in Verbindung zu setzen. (az)

